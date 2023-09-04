Украина — Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу встретится с командой Англии в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 9 сентября во Вроцлаве на стадионе Тарчинский-Арена.
Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть Украина — Англия
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Одесса, Суспільне Киев, Суспільне Черновцы), кроме OTT-сервисов.
В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
По состоянию на сейчас сборная Англия возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 12 очков по итогам четырех матчей. Следом расположилась сборная Украины (шесть очков в трех матча) и команда Италии (три очка в двух матчах).
У сборной Северной Македонии три очка в трех матчах, а Мальта, которая на дне турнирки, пока не набрала очков после четырех проведенных матчей.
В другом матче группы, который состоится 9 сентября, Северная Македония будет принимать Италию. Эта игра должна начаться в 21.45 по киевскому времени.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная