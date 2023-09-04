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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина — Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

збірна України з футболу тренування
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу встретится с командой Англии в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 9 сентября во Вроцлаве на стадионе Тарчинский-Арена.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Украина — Англия

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Одесса, Суспільне Киев, Суспільне Черновцы), кроме OTT-сервисов.

В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

По состоянию на сейчас сборная Англия возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 12 очков по итогам четырех матчей. Следом расположилась сборная Украины (шесть очков в трех матча) и команда Италии (три очка в двух матчах).

У сборной Северной Македонии три очка в трех матчах, а Мальта, которая на дне турнирки, пока не набрала очков после четырех проведенных матчей.

В другом матче группы, который состоится 9 сентября, Северная Македония будет принимать Италию. Эта игра должна начаться в 21.45 по киевскому времени.

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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