Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша

Денис Гармаш

Украинский полузащитник Денис Гармаш официально покинул киевское Динамо и будет играть за хорватский Осиек.

О трансфере 33-летнего футболиста сообщил хорватский клуб на своем сайте.

Соглашение с Гармашем рассчитано до лета 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Украинец перебрался на правах свободного агента. В Осиеке Денис выбрал привычный для себя 19-й номер.

— Мы счастливы и довольны тем, что нам удалось привлечь игрока уровня Дениса. Речь идет о легенде киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере провел важные матчи и завоевал трофеи. Мы уверены, что он улучшит нашу игру и еще больше укрепит качество команды, — сказал спортивный директор клуба Ивица Кулешевич.

Ранее была информация, что Гармаш разорвал контракт с киевским клубом, который действовал до лета 2025 года.

Денис Гармаш почти всю свою карьеру провел в киевском Динамо, за который сыграл в 359 матчах и забил 54 гола. Кроме бело-синих Гармаш полсезона провел в турецком Ризерспоре. Тогда в тренерский штаб турецкого клуба входил нынешний наставник Осиека Степан Томаш.

Отметим, что Гармаш стал третьим футболистом киевлян, которые покинули столичный украинский клуб за последние два дня, после капитана Сергея Сидорчука и вингера Кахима Перриса.

Читайте также
Мой долг перед отцом: Серхио Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет
Серхіо Рамос

Фото: ФК Осиек

Источник: ФК Осиек

Денис Гармаш, Динамо, Трансфер, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України
Мой долг перед отцом: Серхио Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет
Серхіо Рамос
В Италии фанаты после поражения своей команды случайно подожгли стадион соперника
пожежа в італії на стадіоні
Минмолодежьспорта добавило двух футболистов сборной Украины в список атлетов-беглецов
Анатолій Трубін
Кривцов сказал, что Месси и звездные партнеры из Интера сочувствуют и поддерживают Украину
Кривцов і Мессі

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь