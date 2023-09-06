Легенда киевского Динамо: Осиек объявил о переходе Гармаша

Украинский полузащитник Денис Гармаш официально покинул киевское Динамо и будет играть за хорватский Осиек.

О трансфере 33-летнего футболиста сообщил хорватский клуб на своем сайте.

Соглашение с Гармашем рассчитано до лета 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Украинец перебрался на правах свободного агента. В Осиеке Денис выбрал привычный для себя 19-й номер.

— Мы счастливы и довольны тем, что нам удалось привлечь игрока уровня Дениса. Речь идет о легенде киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере провел важные матчи и завоевал трофеи. Мы уверены, что он улучшит нашу игру и еще больше укрепит качество команды, — сказал спортивный директор клуба Ивица Кулешевич.

Ранее была информация, что Гармаш разорвал контракт с киевским клубом, который действовал до лета 2025 года.

Dobro došao u Osijek! pic.twitter.com/EATfXRrgvp — NK Osijek (@nkosijek) September 6, 2023

Денис Гармаш почти всю свою карьеру провел в киевском Динамо, за который сыграл в 359 матчах и забил 54 гола. Кроме бело-синих Гармаш полсезона провел в турецком Ризерспоре. Тогда в тренерский штаб турецкого клуба входил нынешний наставник Осиека Степан Томаш.

Отметим, что Гармаш стал третьим футболистом киевлян, которые покинули столичный украинский клуб за последние два дня, после капитана Сергея Сидорчука и вингера Кахима Перриса.

Фото: ФК Осиек

Источник: ФК Осиек

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