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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал юниорского Евро

збірна України з футзалу U-19
Фото: Getty Images

Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы-2023 в хорватском Порече. Наши юноши одолели сверстников из Финляндии в третьем туре группового раунда со счетом 7:4.

Победа над аутсайдером квартета С позволила подопечным Игоря Москвичева выйти в плей-офф соревнований.

Первыми счет открыли финны, но сине-желтые быстро отыгрались и вышли вперед. На перерыв украинцы ушли с преимуществом в один забитый мяч. Во втором тайме наша команда забила еще трижды, финны ответили одним попаданием в наши ворота.

В матче хет-триком отметился Дмитрий Рыбицкий, дубль на счету Дениса Сницаренко, а еще по голу забили Игорь Пелецкий и Дмитрий Скибчик.

Ранее подопечные Москвичева в группе уступили Италии (1:2) и одолели Словению (4:2). Таким образом украинцы набрали шесть очков и гарантировали себе выход в полуфинал Евро-2023.

Окончательное место сине-желтых в группе В зависит от последнего матча квартета Италия — Словения. Вероятнее всего, соперником наших ребят станет сборная Португалии, которой Украина проиграла на прошлом Евро.

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Сборная Украины, Футзал, Чемпіонат Європи
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