Конец эпохи: Роналду заявил, что соперничество с Месси закончено

Португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду высказался о взаимоотношениях с форвардом Интер Майами Лионелем Месси.

В интервью SapoDesporto 38-летний португалец прокомментировал тезис, что его поклонники ненавидят аргенца.

— Ненавидят? Я не вижу этого так, соперничество закончилось. Это было хорошо, зрителям понравилось. Тот, кому нравится Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своей дорогой, а я своей. Из того, что я видел, у него хорошо получается, — сказал Роналду.

По мнению футболиста, их наследие продолжается, но он не считает это соперничеством. Роналду отметил, что вместе с Месси они “делили сцену” в течение 15 лет и стали хоть не друзьями, но коллегами по профессии и уважают друг друга.

Накануне французский журнал France Football объявил имена претендентов на награду лучшего футболиста мира — Золотой мяч-2023. Впервые с 2003 года в список номинантов не попал Криштиану Роналду.

Что касается списка, то он состоит из 30 исполнителей, а наибольшее представительство у действующего победителя Лиги чемпионов — Манчестер Сити и чемпиона мира сборной Аргентины.

Источник: SapoDesporto

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