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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Клуб из Бельгии подписал футболиста, который сменил украинское гражданство на российское

Марк Рене Мампассі

Бывший украинский футболист Марк Рене Мампасси, который в 2022 году сменил гражданство на российское, перешел в бельгийский клуб Кортрейк.

Пресс-служба бельгийского клуба сообщила, что Мампасси будет выступать на правах аренды из российского Локомотива.

У Кортрейка будет право первоочередного выкупа 20-летнего игрока.

Мампасси родился в Донецке и выступал за Шахтер до 2021 года. После он перебрался в московский Локомотив и впоследствии принял гражданство РФ уже после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Футболист воспользовался ничтожным законом диктатора Путина, по которому жители временно оккупированных Москвой украинских территорий могли по упрощенной схеме получить российский паспорт.

Заиграть в государстве-агрессоре предателю Украины не удалось, и он подался сначала в аренду в турецкий Антальяспор, но за главную команду так и не дебютировал. Transfermarkt оценивает футболиста в €1 млн.

Отметим, что Мампасси выступал за юношескую сборную Украины трех возрастных категорий — U-16, U-17 и U-19.

Бельгийский Кортрейк после шести проведенных матчей чемпионата Бельгии набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

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Фото: ФК Кортрейк

Источник: ФК Кортрейк

Бельгия, Футбол
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Оксана Михайлова
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