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Победители ЧМ, Олимпиад и юниоры: российские атлеты массово меняют гражданство

Грачова і Квят
Фото: Depositphotos

Более 100 российских спортсменов решили сменить гражданство и перешли в другие сборные. На это пожаловался заместитель главы Минспорта РФ Алексей Морозов во время заседания ведомства.

По его словам, из олимпийских видов спорта гражданство сменили 55 спортсменов, а вместе с неолимпийскими — цифра перевалила за 100.

— Есть прецеденты по возврату средств, потраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно, — цитирует Морозова кремлевское агентство ТАСС.

В то же время, журналисты издания Холод в июле 2023 года на основе открытых данных подсчитали, что цифра так называемых беглых атлетов вдвое больше, а именно 204 спортсмена, которые изменили гражданство РФ или планируют это сделать.

Издание отметило, что в списке имена как чемпионов Европы и мира в различных видах спорта, так и спортсменов-юниоров, которые отказываются от гражданства своей страны-террориста ради сохранения карьеры.

Наибольшее представительство среди видов спорта у шахматистов, где в период 2022-2023 годов флаг сменили 141 человек. Второе место разделили конный спорт и фигурное катание — по 11 атлетов. На третьем — художественная гимнастика и теннис: по пять спортсменов.

Сотни российских атлетов сменили гражданство: куда бегут больше всего и в каких видах

Александра Костенюк — чемпионка Европы и трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад будет представлять Швейцарию. Фото: Александра Костенюк

Бежали россияне под другие флаги и в автоспорте, футболе, велоспорте, конькобежном спорте, плавании, мотогонках, гребле, боксе, парусном спорте, вольной борьбе, биатлоне, легкой атлетике, ММА, дзюдо, спортивной гимнастике, шорт-треке и горнолыжном спорте.

По подсчетам издания, самой гостеприимной страной для россиян оказался Израиль, куда перебрались 25 атлетов. На втором месте — Сербия (19 спортсменов), на третьем — Германия (13 спортсменов). Немало спортсменов перешли под цвета Франции (12), Польши (11), Казахстана (10), Великобритании (9), Армении (9), США (7), Испании (6) и Палестины (6).

Издание отмечает, что двое российских спортсменов перешли под флаг Украины, но не уточняет, кто именно и в каких видах спорта.

Среди наиболее известных россиян, которые сменили флаг, есть: теннисистки Варвара Грачева (Франция) и Натела Дзаламидзе (Грузия), автогонщик и участник Формулы-1 Даниил Квят (Италия), футболист Александр Зуев (Казахстан), шахматистка Александра Костенюк (Швейцария), фигуристка Алекса Волкова (Канада), пловчиха Анастасия Кирпичникова (Франция), шорт-трекистка София Просвирнова (Дания), гимнастка Анастасия Симакова (Германия).

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Источник: Медуза
Громадянство РФ, Росія, Теннис, Фигурное катание, Художественная гимнастика, Шахи
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