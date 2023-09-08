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Они все его боятся: отец Фьюри назвал боксера, с которым избегает встречи Усик

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, назвал боксера, которого избегают украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

В разговоре с телеканалом DAZN, он заявил, что оба спортсмена не заинтересованы в поединке против американца Дэнтея Уайлдера.

— Они все его боятся. Тайсон трижды отправлял его в нокдаун. Все эти люди никогда не выйдут на ринг с Бронзовым бомбардировщиком. Усик, Эй Джей, никто из них не будет драться с Бронзовым бомбардировщиком, — сказал Фьюри.

Американец Уайлдер трижды выходил на ринг против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился ничьей, а в двух следующих победа была на стороне британца.

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Второй бой завершился потерей Уайлдером пояса WBC и первым досрочным поражением в карьере. В третьем Фьюри нокаутировал американца в 11-м раунде.

После поражения от Фьюри в 2020 и следующем годах Уайлдер провел лишь один бой, нокаутировав в первом раунде Роберта Хелениуса, но Фьюри-старший считает, что он — боец, которого все избегают.

Напомним, в августе Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа. Бой закончился техническим нокаутом и длился семь раундов. Энтони Джошуа свой последний бой провел также в августе, досрочно одолев финна Хелениуса.

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Источник: DAZN

Бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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