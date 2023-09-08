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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бутсы и перчатки остались дома: сборная Испании провела необычную тренировку в Грузии

збірна Іспанії

Сборная Испании по футболу прибыла в Тбилиси, чтобы сыграть матч в отборе на Евро-2024 против команды Грузии. Впрочем, тренировка Фурии Рохи получилась неожиданной.

По информации Relovo, испанская команда по прибытии обнаружила, что исчезли два ящика с бутсами, вратарскими перчатками и некоторым оборудованием физиотерапевтов.

Впоследствии выяснилось, что инвентарь остался в мадридском аэропорту Барахас.

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Из-за этого футболисты отправились на предматчевую тренировку на Национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, взяв только кроссовки.

Также их занятие было ограниченным и они занимались только физподготовкой на траве. Испанские СМИ назвали эту тренировку сюрреалистической.

В ночь на 9 сентября в Грузию прибыл курьерский самолет, который доставил экипировку на международную игру.

Испанская газета Marca отметила, что Фурия Роха уже не впервые сталкивается с проблемами во время визита в Грузию. В марте 2021 года стадион Динамо Тбилиси был обесточен через полчаса после начала тренировки сборной Испании.

Футболисты пошли в раздевалку, чтобы дождаться решения проблемы, и в итоге принимали душ с фонариками от мобильных телефонов, прежде чем вернуться в отель.

Матч Грузия — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. В турнирной таблице группы А сборная Испании идет на четвертом месте с одной победой и одним поражением, грузины пока вторые и имеют в своем активе четыре очка. Лидером группы остается Шотландия (12 очков).

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Источники: Relevo, Marca

Фото: SEFutbol

Грузия, Сборная Испании, Футбол, Чемпіонат Європи
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