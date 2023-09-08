Бутсы и перчатки остались дома: сборная Испании провела необычную тренировку в Грузии

Сборная Испании по футболу прибыла в Тбилиси, чтобы сыграть матч в отборе на Евро-2024 против команды Грузии. Впрочем, тренировка Фурии Рохи получилась неожиданной.

По информации Relovo, испанская команда по прибытии обнаружила, что исчезли два ящика с бутсами, вратарскими перчатками и некоторым оборудованием физиотерапевтов.

Впоследствии выяснилось, что инвентарь остался в мадридском аэропорту Барахас.

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En un entrenamiento de la @SEFutbol tienes que estar atento porque en cualquier momento surgen cosas como esta. ¡¡Se les cae el talento!!#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/rGwX8rL846 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2023

Из-за этого футболисты отправились на предматчевую тренировку на Национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, взяв только кроссовки.

Также их занятие было ограниченным и они занимались только физподготовкой на траве. Испанские СМИ назвали эту тренировку сюрреалистической.

В ночь на 9 сентября в Грузию прибыл курьерский самолет, который доставил экипировку на международную игру.

Misterio resuelto: ¡Encontrado el baúl perdido! Las botas llegaron al hotel a las 2:49 horas. Los internacionales tuvieron que entrenarse con deportivas el día previo. Y sí, tenemos el momento… @Santos_Relevo

https://t.co/87kwPupFsv pic.twitter.com/5KChKBW0pz — Relevo (@relevo) September 8, 2023

Испанская газета Marca отметила, что Фурия Роха уже не впервые сталкивается с проблемами во время визита в Грузию. В марте 2021 года стадион Динамо Тбилиси был обесточен через полчаса после начала тренировки сборной Испании.

Футболисты пошли в раздевалку, чтобы дождаться решения проблемы, и в итоге принимали душ с фонариками от мобильных телефонов, прежде чем вернуться в отель.

Матч Грузия — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. В турнирной таблице группы А сборная Испании идет на четвертом месте с одной победой и одним поражением, грузины пока вторые и имеют в своем активе четыре очка. Лидером группы остается Шотландия (12 очков).

Источники: Relevo, Marca

Фото: SEFutbol

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