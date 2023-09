Еще один рекорд: украинец Желтяков выиграл вторую медаль юниорского ЧМ по плаванию

Украинец Александр Желтяков завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию, который проходит в Нетании (Израиль).

17-летний спортсмен завоевал награду серебряного достоинства на спине на дистанции 50 м. Желтяков финишировал с результатом 24,91 с. Золото досталось чеху Мирославу Кнедлу (24,80 с).

Miroslav Knedla is the fastest backstroker at the #worldjuniors winning the 50m back in 24.80 in front of

Zheltiakov

Saravia#Swimming pic.twitter.com/46DicxRuxJ

— World Aquatics (@WorldAquatics) September 8, 2023