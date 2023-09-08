Еще один рекорд: украинец Желтяков выиграл вторую медаль юниорского ЧМ по плаванию

Украинец Александр Желтяков завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию, который проходит в Нетании (Израиль).

17-летний спортсмен завоевал награду серебряного достоинства на спине на дистанции 50 м. Желтяков финишировал с результатом 24,91 с. Золото досталось чеху Мирославу Кнедлу (24,80 с).

Miroslav Knedla is the fastest backstroker at the #worldjuniors winning the 50m back in 24.80 in front of

Zheltiakov

Saravia#Swimming pic.twitter.com/46DicxRuxJ — World Aquatics (@WorldAquatics) September 8, 2023

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Как отметили в НОК, 17-летний спортсмен стал первым украинцем, который добрался до финиша на дистанции 50 м на спине менее чем за 25 секунд.

Ранее никто в истории Украины среди юниоров и взрослых на этой дистанции не демонстрировал такой скорости. Таким образом спортсмен из Днепра установил новый юниорский и взрослый рекорд Украины.

Желтяков уже является автором четырех национальных рекордов Украины в плавании. Ему принадлежат лучшие результаты на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также в смешанной эстафете 4х100 м комплексным стилем.

Ранее Желтяков завоевал золото на ЧМ среди юниоров на дистанции 100 метров на спине и выполнил олимпийский норматив, завоевав вторую лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Фото: LEN — European Aquatics

Источник : НОК

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