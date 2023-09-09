Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство

Даллас Ковбойс
Фото: Getty Images

Журнал Forbes обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В нем продолжает лидировать представитель НФЛ (американский футбол) Даллас Ковбойс. Стоимость клуба оценивается в $9 млрд.

Эта американская команда из штата Техас лидирует в рейтинге Forbes с 2016 года.

По состоянию на сейчас совокупная стоимость 50 самых дорогих спортивных команд мира оценивается в $256 млрд (в среднем $5,12 млрд каждая), что на 15% больше, чем год назад.

Сейчас смотрят

Среди футбольных команд вошли только семь. И в дальнейшем самым ценным клубом остается мадридский Реал (11 место, $6,07 млрд). Также в списке: английский Манчестер Юнайтед ($6 млрд), каталонская Барселона ($5,508 млрд), английские клубы Ливерпуль ($5,288 млрд) и Манчестер Сити ($4,99 млрд), немецкая Бавария ($4,86 млрд) и французский Пари Сен-Жермен ($4,21 млрд).

НФЛ остается самой дорогой спортивной лигой в мире благодаря гарантированным телевизионным соглашениям, которые до конца 2033 года могут достигать более $126 млрд. Среди представителей американского футбола в списке сразу 30 команд, столько же, как и в прошлом году.

В рейтинг впервые с 2013 года попали две команды Формулы-1, а именно Ferrari ($3,9 млрд) и Mercedes ($3,8 млрд). Отмечается, что они выбили из рейтинга английский ФК Челси и клуб НБА Бруклин Нетс.

Топ-10 самых ценных спортивных клубов мира:

  • 1. Даллас Ковбойс (НФЛ) — $9 млрд;
  • 2. Нью-Йорк Янкис (бейсбол, МЛБ) — $7,1 млрд;
  • 3. Голден Стейт Уорриорз (баскетбол, НБА) — $7 млрд;
  • 3. Нью-Ингленд Пэтриотс (НФЛ) — $7 млрд;
  • 5. Лос-Анджелес Рэмс (НФЛ) — $6,9 млрд;
  • 6. Нью-Йорк Джайентс (НФЛ) — $6,8 млрд;
  • 7. Чикаго Беарз (НФЛ) — $6,3 млрд;
  • 8. Лас-Вегас Рейдерс (НФЛ) — $6,2 млрд;
  • 9. Нью-Йорк Никс (НБА) — $6,1 млрд;
  • 9. Нью-Йорк Джетс (НФЛ) — $6,1 млрд.

В рейтинг 2023 года не вошла ни одна из команд, выступающих в НХЛ (хоккей), МЛС (профессиональная футбольная лига США) или Индийской премьер-лиге (крикет). Самой дорогой хоккейной командой является Нью-Йорк Рейнджерс стоимостью $2,2 млрд, а самой дорогой командой по крикету — Мумбаи Индианс стоимостью $1,3 млрд.

В МЛС самой дорогой командой является футбольный клуб Лос-Анджелес, который стал первой американской футбольной франшизой стоимость более $1 млрд.

Читайте также
Впервые за 19 лет без Роналду: France Football назвал 30 претендентов на Золотой мяч
Золотий м'яч

Источник: Forbes
Американський футбол, НБА, НФЛ, Формула-1, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Поддерживаем украинцев, но нам стоит играть в футбол: тренер сборной Англии перед игрой
Гарет Саутгейт
Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України
Украина — Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024
збірна України з футболу тренування
Мои игроки четко знают, за что играют: Ребров накануне матча против Англии
Сергій Ребров
Бутсы и перчатки остались дома: сборная Испании провела необычную тренировку в Грузии
збірна Іспанії

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь