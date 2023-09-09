Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Журнал Forbes обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В нем продолжает лидировать представитель НФЛ (американский футбол) Даллас Ковбойс. Стоимость клуба оценивается в $9 млрд.
Эта американская команда из штата Техас лидирует в рейтинге Forbes с 2016 года.
По состоянию на сейчас совокупная стоимость 50 самых дорогих спортивных команд мира оценивается в $256 млрд (в среднем $5,12 млрд каждая), что на 15% больше, чем год назад.
Среди футбольных команд вошли только семь. И в дальнейшем самым ценным клубом остается мадридский Реал (11 место, $6,07 млрд). Также в списке: английский Манчестер Юнайтед ($6 млрд), каталонская Барселона ($5,508 млрд), английские клубы Ливерпуль ($5,288 млрд) и Манчестер Сити ($4,99 млрд), немецкая Бавария ($4,86 млрд) и французский Пари Сен-Жермен ($4,21 млрд).
НФЛ остается самой дорогой спортивной лигой в мире благодаря гарантированным телевизионным соглашениям, которые до конца 2033 года могут достигать более $126 млрд. Среди представителей американского футбола в списке сразу 30 команд, столько же, как и в прошлом году.
В рейтинг впервые с 2013 года попали две команды Формулы-1, а именно Ferrari ($3,9 млрд) и Mercedes ($3,8 млрд). Отмечается, что они выбили из рейтинга английский ФК Челси и клуб НБА Бруклин Нетс.
Топ-10 самых ценных спортивных клубов мира:
- 1. Даллас Ковбойс (НФЛ) — $9 млрд;
- 2. Нью-Йорк Янкис (бейсбол, МЛБ) — $7,1 млрд;
- 3. Голден Стейт Уорриорз (баскетбол, НБА) — $7 млрд;
- 3. Нью-Ингленд Пэтриотс (НФЛ) — $7 млрд;
- 5. Лос-Анджелес Рэмс (НФЛ) — $6,9 млрд;
- 6. Нью-Йорк Джайентс (НФЛ) — $6,8 млрд;
- 7. Чикаго Беарз (НФЛ) — $6,3 млрд;
- 8. Лас-Вегас Рейдерс (НФЛ) — $6,2 млрд;
- 9. Нью-Йорк Никс (НБА) — $6,1 млрд;
- 9. Нью-Йорк Джетс (НФЛ) — $6,1 млрд.
В рейтинг 2023 года не вошла ни одна из команд, выступающих в НХЛ (хоккей), МЛС (профессиональная футбольная лига США) или Индийской премьер-лиге (крикет). Самой дорогой хоккейной командой является Нью-Йорк Рейнджерс стоимостью $2,2 млрд, а самой дорогой командой по крикету — Мумбаи Индианс стоимостью $1,3 млрд.
В МЛС самой дорогой командой является футбольный клуб Лос-Анджелес, который стал первой американской футбольной франшизой стоимость более $1 млрд.
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