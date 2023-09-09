Пел целый стадион: Петриненко поразил исполнением гимна Украины перед игрой с Англией
В польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский-Арена стартовал матч отбора к Евро-2024 в группе С, в котором сборная Украины принимает сборную Англии.
Гимн Украины перед игрой исполнил народный артист Украины Тарас Петриненко.
Впрочем, зрители на трибунах, казалось, что перепели мэтра украинской эстрады. Из-за чего, создавалось впечатление, что сине-желтые номинальную домашнюю игру играют не в дружественной Польше, а в родном Львове или в Киеве.
Пользователи соцсети Facebook поделились впечатлениями от исполнения национального гимна.
- Не ожидал такого. Даже и не верится что после всевозможных завываний и издевательств над нашим государственным кто-то наконец большой и достойный выполнит это произведение!
- Сила!
- Смотрю матч и услышав гимн Украины расплакалась. У нас есть футбол в Украине.
Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть трансляцию матча Украина — Англия в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Напомним, по мнению букмекеров единоличным фаворитом встречи считаются подопечные Гарета Саутгейта.
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