Сборная Испании по футзалу устроила юношам из Украины коридор почета после вылета с Евро

Юношеская сборная Украины U19 не смогла выйти в финал чемпионата Европы по футзалу, уступив сборной Испании со счетом 2:3.

Испанцы быстро повели в счете, забив дважды уже к третьей минуте встречи. До перерыва один гол отыграл Дмитрий Рыбицкий, а во втором тайме равновесие восстановил Денис Сницаренко. Ничейный счет продержался на табло не более двух минут, прежде чем Фурия Роха еще раз пробила в сетку ворот украинцев.

Поскольку поединок за третье место не предусматривается регламентом, сине-желтые покинули турнир.

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После матча игроки футзальной сборной Испании и их болельщики устроили юношам украинской команды коридор почета на выходе из павильона.

Пиренейцы искренними аплодисментами прощались с соперниками из Украины. Некоторые из наших футзалистов были так поражены теплым поступком испанцев, что поблагодарили за это возгласами: Браво!

Небольшое видео с этим эпизодом появилось на официальной странице сборной Испании в соцсети X (бывший Twitter).

Los jugadores y los aficionados españoles despidieron a Ucrania con un pasillo a la salida del pabellón#FutsalEspaña #U19Futsal pic.twitter.com/p5ySuwGK4t — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Напомним, подопечные Игоря Москвичева заняли первое место в своей группе и вышли в полуфинал на Испанию, которая является действующей чемпионкой футзального Евро среди юношей до 19 лет.

Украинцы второй раз подряд добрались до полуфинала юношеского чемпионата Европы по футзалу. В финале сборная Испании встретится с командой Португалии.

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