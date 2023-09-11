Новак Джокович в финале победил россиянина и стал чемпионом US Open-2023
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), прошедшего в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба.
Новак в четвертый раз триумфовал на US Open, ранее он одерживал победу в 2011, 2015, 2018 годах. Это уже его 24-й титул на турнирах Большого шлема.
Сербский спортсмен обновил рекорд мужского тенниса по количеству трофеев на турнирах Grand Slam. Теперь он на два титула опережает испанца Рафаэля Надаля.
Также Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в открытую эру, обойдя американку Серену Уильямс, которая имеет 23 трофея.
Novak Djokovic continues to write history.@AustralianOpen | @rolandgarros | @Wimbledon pic.twitter.com/RrBFOQdiN6
— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023
Новак повторил “вечный” рекорд австралийки Маргарет Корт (24), которая получила часть своих титулов до открытой эры.
В целом Джокович является победителем 96 турниров в личном разряде. В мужском теннисе больше наград только у швейцарца Роджера Федерера (103) и американца Джимми Коннорса (109).
По итогам Открытого чемпионата США сербский теннисист вернулся на первую позицию мирового рейтинга, сместив с нее испанца Карлоса Алькараса.
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