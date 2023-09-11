Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт

Окончательное решение относительно участия украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже все еще не принято.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

– Окончательного решения, будем ли мы участвовать в Олимпиаде или не будем, еще нет, поскольку мы ждем ответа Международного олимпийского комитета, – сказал он.

По словам министра, Украина на сегодня участвует в международных лицензионных соревнованиях, и сейчас получила уже 32 лицензии на Олимпиаду-2024.

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Ранее сообщалось, что Украина готова участвовать в летних Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если на соревнованиях будут присутствовать так называемые нейтральные спортсмены из РФ и Беларуси.

Ранее в этом году в Министерстве молодежи и спорта допускали, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024, если в них примут участие спортсмены из РФ и Беларуси даже под “нейтральным” флагом.

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