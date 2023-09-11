Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Спорт
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт

Олімпійські ігри
Фото: Depositphotos

Окончательное решение относительно участия украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже все еще не принято.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

– Окончательного решения, будем ли мы участвовать в Олимпиаде или не будем, еще нет, поскольку мы ждем ответа Международного олимпийского комитета, – сказал он.

По словам министра, Украина на сегодня участвует в международных лицензионных соревнованиях, и сейчас получила уже 32 лицензии на Олимпиаду-2024.

Сейчас смотрят

Ранее сообщалось, что Украина готова участвовать в летних Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если на соревнованиях будут присутствовать так называемые нейтральные спортсмены из РФ и Беларуси.

Ранее в этом году в Министерстве молодежи и спорта допускали, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024, если в них примут участие спортсмены из РФ и Беларуси даже под “нейтральным” флагом.

Читайте также
РФ использует спорт как пропаганду, а Бах манипулирует упоминаниями о теннисе: спортсмены о решении МОК
Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт

Вадим Гутцайт, Найкращі українські спортсмени, Олімпіада, Олимпийские игры
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы все должны быть в форме, чтобы россияне нас боялись: Зеленский пообщался со студентами
Володимир Зеленський
Еще один рекорд: украинец Желтяков выиграл вторую медаль юниорского ЧМ по плаванию
Олександр Желтяков
На Играх в Париже не может быть российского флага — Макрон
Еммануель Макрон
Французских атлетов угрожают не пустить на Олимпиаду, а у Парижа отобрать Игры-2024
Олімпіада Париж 2024
МОК не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023
Азійські ігри, медалі

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не принято — Гутцайт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь