Италия — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу встретится с командой Италии в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 12 сентября на легендарном стадионе Джузеппе Меацца в Милане.
Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть Италия — Украина
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Ровно, Суспільне Харьков, Суспільне Черкассы), кроме OTT-сервисов.
В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале MegogoФутбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Кроме того в эфире радио Проминь состоится аудиотрансляция матча.
Между собой команды ранее встречались восемь раз. Шесть раз фортуна была на стороне Скуадры Адзуры, а еще дважды сборные расписали ничью. Последняя игра состоялась в 2018 году — тогда в товарищеском матче команды сыграли со счетом 1:1.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик