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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Италия — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024

тренування збірної України
Фото: УАФ

Сборная Украины во вторник, 12 сентября, проведет матч шестого тура отбора на Евро-2024 в группе С против сборной Италии. Встреча состоится на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Италия — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Лучано Спаллетти. На победу сборной Италии принимают ставки с коэффициентом 1.60. Успех сине-желтых оценивают в 6.60. Ничейный исход встречи в основное время — 4.10.

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Вероятность того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.06.

Матч доверили судить испанской бригаде арбитров во главе с рефери Алехандро Эрнандесом. Ему будут ассистировать соотечественники: Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого рефери исполнит Алехандро Муньис Руис.

Сейчас сборная Италии идет третьей в турнирной таблице группы С, имея в активе четыре очка после трех матчей. На одну позицию выше находится сборная Украины (7 очков в четырех матчах). Лидером группы остается сборная Англии (13 очков в пяти матчах).

У сборной Северной Македонии четыре очка в четырех матчах, а Мальта, которая на дне турнирки, пока что не набрала очков после четырех проведенных матчей.

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Сборная Италии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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