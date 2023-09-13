Ничего не закончилось: Ярмоленко прокомментировал поражение сборной Италии на отборе Евро-2024

Украинской футбольной сборной стоит избегать ошибок, которые были допущены в матче со сборной Италии накануне.

Об этом заявил капитан украинской команды Андрей Ярмоленко после поединка 6-го тура отбора на Евро-2024 с Италией.

По его словам, после матча в Милане, где Украина уступила со счетом 1:2, надо разобрать поражение от Скуадры Адзурры и сделать выводы, чтобы следующие игры не включали такие ошибки.

Сейчас смотрят

Кроме того, Ярмоленко говорит, что никто в украинской сборной не собирается сдаваться, поскольку продолжается борьба за выход на чемпионат Европы.

— Был тяжелый матч, на фоне того, что мы играли через два дня на третий после встречи с Англией, тяжело противостоять такому сопернику, как Италия. Где-то повлияла усталость. Результат по игре. В футболе бывают победы и поражения, самое главное — двигаться дальше и делать выводы. У нас ничего не закончилось — начинается самое интересное. Сделаем выводы, разберем эту игру уже на следующих сборах. Будем работать и двигаться дальше, — сказал он.

Ярмоленко допустил, что поединок все же мог сложиться иначе, но необходимо смириться с полученным результатом и в будущих матчах не допускать ошибок, которые были в игре с Италией.

Напомним, вчера сборная Украины проиграла в поединке со сборной Италии на отборе Евро-2024. В ворота украинцев два гола забил итальянский полузащитник, ответ в виде одного гола смог оформить капитан украинцев Ярмоленко.

Фото: Динамо Київ

Источник: УАФ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.