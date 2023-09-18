Объявлены номинанты на премию The Best FIFA: список

Стали известны все претенденты на звание лучшего футболиста, футболистки, вратарей и тренеров в мужском и женском футболе премии FIFA The Best 2023.

Перечень обнародовала пресс-служба Международной федерации футбола на официальном сайте.

Номинантов выбрала группа футбольных экспертов после просмотра длинных списков, составленных ФИФА на основе достижений претендентов в период с 19 декабря 2022 года до 20 августа 2023-го.

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Следовательно, достижения сборной Аргентины, которая победила на чемпионате мира в Катаре, не учитывались. Зато в женском футболе на выбор повлиял результат чемпионат мира-2023 среди женщин, который впервые выиграла сборная Испании.

Проголосовать за претендентов могут болельщики по этой ссылке. Также в голосовании примут участие тренеры и капитаны сборных, а еще журналисты от каждой федерации ФИФА. Каждой из этих категорий ФИФА дает 25% голосов.

Номинанты премии The Best FIFA 2023

Лучший футболист: Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити), Марсело Брозович (Хорватия/Интер/Аль Наср), Кевин Де Брюйне (Бельгия/Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Германия/Манчестер Сити/Барселона), Эрлинг Холанд (Норвегия/Манчестер Сити), Родри (Испания/Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Грузия/Наполи), Килиан Мбаппе (Франция/ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина/ПСЖ/Интер Майами), Виктор Осимен (Нигерия/Наполи), Деклан Райс (Англия/Вест Хэм Юнайтед/Арсенал), Бернарду Силва (Португалия/Манчестер Сити).

Лучшая футболистка: Айтана Бонмати (Испания/Барселона); Линда Кайседо (Колумбия/Реал Мадрид), Рэйчел Дейли (Англия/Астон Вилла), Кадидиату Диане (Франция/Лион/ПСЖ), Кейтлин Форд (Австралия/Арсенал), Мэри Фаулер (Австралия/Манчестер Сити), Алекс Гринвуд (Англия/Манчестер Сити); Дженнифер Эрмосо (Испания/Пачука Феменил), Линдси Горан (США/Лион), Аманда Илестедт (Швеция/Арсенал/ПСЖ), Лорен Джеймс (Англия/Челси), Сэм Керр (Австралия/Челси), Мапи Леон (Испания/Барселона), Хината Миядзава (Япония/Минави Сендай), Сальма Параллуэло (Испания/Барселона), Кира Уолш (Англия/Барселона).

Лучший тренер в мужском футболе: Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Симоне Индзаги (Интер), Эндж Постекоглу (Селтик/Тоттенхэм), Лучано Спаллетти (Наполи), Хави (Барселона).

Лучший тренер в женском футболе: Петер Герхадссон (сборная Швеции), Джонатан Гиральдес (Барселона), Тони Густавссон (сборная Австралии), Эмма Гейз (Челси), Сарина Вигман (сборная Англии).

Лучший вратарь: Ясин Буну (Марокко/Севилья), Тибо Куртуа (Бельгия/Реал Мадрид), Эдерсон (Бразилия/Манчестер Сити); Андре Онана (Камерун/Интер/Манчестер Юнайтед), Марк-Андре тер Штеген (Германия/Барселона).

Лучшая женщина-вратарь: Маккензи Арнольд (Австралия/Вест Хэм), Анн-Катрин Бергер (Германия/Челси), Каталина Колл (Испания/Барселона), Мэри Эрпс (Англия/Манчестер Юнайтед), Кристиане Эндлер (Чили/Лион), Зечира Мушович (Швеция/Челси), Сандра Паньос Гарсия-Вильямил (Испания/Барселона).

Премию ФИФА для болельщиков: болельщики клуба Атлетико Колон де Санта-Фе (Аргентина), Френ Херндалл (Англия), Мигель Анхель, болельщик Миллонариос (Колумбия).

Голосование завершится в полночь по центральноевропейскому времени в пятницу, 6 октября.

Действующими победителями в номинации лучший футболист и футболистка являются аргентинец Лионель Месси и испанка Алексия Путельяс. Лучшими голкиперами стали Эмилиано Мартинес и Мэри Эрпс, а победу в номинации лучших тренеров одержали Лионель Скалони и Сарина Уигмен.

Источник : FIFA

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