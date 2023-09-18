Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Шахтер встретится с португальским Порту в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 19 сентября в Гамбурге на Фолькспаркштадион.
Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть Шахтер – Порту
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Прогноз букмекеров на игру Шахтер – Порту
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сержиу Консейсау. На победу драконов принимают ставки с коэффициентом 1.79. Успех украинского клуба оценивают в 4.80. Ничейный исход встречи в основное время — 4.20.
На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.70.
Матч доверили обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Давиде Массой. Ему будут помогать: Филиппо Мели и Стефано Алассио Детальни. Четвертый арбитр — Маттео Марченаро.
За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло. Ему будет ассистировать Массимилиано Иррати.
Shakhtar Donetsk vs. FC Porto pic.twitter.com/SmFG49iz3L
— FC Porto (@FCPorto) September 17, 2023
Это будет седьмая встреча команд в истории, из которых три завершились победой Порту, а в остальных играх была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/15. Тогда в обоих матчах команды разошлись миром.
Напомним, жребий отправил донецкий Шахтер в квартет H, куда, кроме драконов, также попали каталонская Барселона и бельгийский Антверпен.
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