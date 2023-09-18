Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Шахтер встретится с португальским Порту в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 19 сентября в Гамбурге на Фолькспаркштадион.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер – Порту

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Прогноз букмекеров на игру Шахтер – Порту

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сержиу Консейсау. На победу драконов принимают ставки с коэффициентом 1.79. Успех украинского клуба оценивают в 4.80. Ничейный исход встречи в основное время — 4.20.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.70.

Матч доверили обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Давиде Массой. Ему будут помогать: Филиппо Мели и Стефано Алассио Детальни. Четвертый арбитр — Маттео Марченаро.

За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло. Ему будет ассистировать Массимилиано Иррати.

Shakhtar Donetsk vs. FC Porto pic.twitter.com/SmFG49iz3L — FC Porto (@FCPorto) September 17, 2023

Это будет седьмая встреча команд в истории, из которых три завершились победой Порту, а в остальных играх была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/15. Тогда в обоих матчах команды разошлись миром.

Напомним, жребий отправил донецкий Шахтер в квартет H, куда, кроме драконов, также попали каталонская Барселона и бельгийский Антверпен.

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