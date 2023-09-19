Играет матчи с желто-голубой лентой: российская теннисистка мечтает сменить гражданство
Российская теннисистка Вероника Мирошниченко заявила, что считает своей Родиной Украину, хотя и родилась в Москве. В ее профиле в соцсети Instagram она написала Слава Украине и добавила украинский флаг. Также спортсменка играет на корте с украинской лентой.
По словам Мирошниченко, она не считает себя обычной россиянкой, которая играет под нейтральным флагом. В интервью ВТУ она рассказала, что родилась в Москве, но выросла и все детство провела в Запорожье.
— Мои мама и папа, бабушка и дедушка — все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей Родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом, — сказала она.
Мирошниченко рассказала, что желто-голубую ленту она надевает на все свои матчи и всегда носит с собой. Теннисистка также сказала, что заказала себе несколько таких лент, ведь имеет 10 разных кепок и на каждую их надевает.
— Для меня это очень большой знак, что я из Украины, она всегда со мной в сердце. Когда я играю, то она мне напоминает о тех сложностях, которые проживает украинский народ, моя семья, и это придает мне сил во время матчей. Несмотря на то, что я играю под нейтральным флагом, что у меня российский паспорт, я не имею никаких отношений с государством-террористом, и всегда говорю об этом в своих социальных сетях, — сказала Вероника.
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По словам спортсменки, большая часть ее семьи в Запорожье, в частности бабушка и дедушка, с которыми она ездила на соревнования в детстве. Она рассказала, что ее дядя защищал Украину в рядах ВСУ, долгое время был под Бахмутом, после чего его перевели на Запорожское направление, где он погиб.
Сейчас Мирошниченко активно занимается вопросом смены гражданства.
— Сейчас мы собираем документы, которые необходимы — все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт, — призналась теннисистка.
Она рассказала, что с ней на связи Андрей Медведев, который знает о ее ситуации и помог ей получить справку из федерации о том, что она действительно играла на украинских турнирах и выступала под украинским флагом на соревнованиях ITF Juniors. Она выразила надежду, что это очень поможет ей, когда представится возможность попасть в консульство.
По словам Вероники, когда она регистрировалась на профессиональном уровне, нужен был паспорт, а у нее никогда не было гражданства Украины. Единственный документ, который всегда был, — российский паспорт, поскольку она родилась в Москве.
Источник: БТУ
Фото: Вероника Мирошниченко
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