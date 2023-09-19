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Костюк с победы стартовала на престижном турнире WTA в Гвадалахаре

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк одолела канадку Стейси Фунг из третьей сотни рейтинга в первом круге турнира WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $2,788 млн.

Наша спортсменка одержала победу над оппоненткой в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 6:0.

Матч длился один час и 56 минут, за которые Костюк трижды подала навылет и допустила семь двойных ошибок. У Фунг — ни одного эйса и три двойные ошибки.

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Следующей соперницей Марты станет шестая сеяная на турнире Елена Остапенко из Латвии. На кону будет стоять путевка в 1/8 финала турнира.

За трофей турнира в Гвадалахаре соревнуются три украинки. Кроме Костюк — это Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые также успешно преодолели стартовый круг соревнований.

Калинина во втором круге встретится с победительницей матча между Софией Кенин (США) и Кэрол Чжао (Канада), а Ястремская сыграет против “нейтральной” белоруски Виктории Азаренко.

Действующей победительницей турнира WTA в Гвадалахаре является американка Джессика Пегула.

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Костюк с победы стартовала на престижном турнире WTA в Гвадалахаре

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