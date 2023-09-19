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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с трансферами трех футболистов – L’Équipe

Марко Верратті у ПСЖ
Фото: Depositphotos

В летнее трансферное окно французский Пари Сен-Жермен заработал €80 млн от продажи сделок футболистов Марко Веррати, Адбу Диалло и Юлиана Дракслера в клубы Катара.

Французская газета L’Équipe утверждает, что эти сделки будут расследоваться со стороны УЕФА на предмет вероятного мошенничества.

Сообщается, что организация стремится выяснить, не привели ли “тесные отношения” между клубами-покупателями и ПСЖ к завышению трансферных платежей.

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Если факт мошенничества будет доказан, то вырученные средства от продажи могут быть выведены со счетов клуба, что может привести к дальнейшим проблемам с финансовым фейер-плей.

В комментарии изданию AS в клубе заявили, что “в футболе существуют множество случаев проектов владения несколькими клубами, которые не имеют никаких последствий”.

Французская сторона также утверждает, что продажа Верратти, Диалло и Дракслера была проведена абсолютно законно и прозрачно. После перехода итальянского хавбека в Аль-Араби они утверждали, что получили более выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии, но Верратти все равно перешел в катарский клуб.

Связи ПСЖ с Катаром

Между страной Персидского залива и ПСЖ существует множество связей. Эксперты по вопросу финансового фейер-плей проанализируют, связаны ли каким-то образом инвестиционные фонды, владеющие различными клубами, участвующими в трансферах.

Единственным владельцем ПСЖ является Qatar Sports Investments, инвестиционный фонд, поддерживаемый правительством Катара, а бывший спортивный директор клуба Антеро Энрике, сыгравший ключевую роль в подписании Килианом Мбаппе нового контракта в 2022 году, сейчас занимает ту же должность в Катарской лиге звезд, в которой теперь будут играть Верратти, Диалло и Дракслер.

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Источник: L’Equipe, AS
Катар, ПСЖ, Футбол, шахрайство
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