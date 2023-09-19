УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с трансферами трех футболистов – L’Équipe

В летнее трансферное окно французский Пари Сен-Жермен заработал €80 млн от продажи сделок футболистов Марко Веррати, Адбу Диалло и Юлиана Дракслера в клубы Катара.

Французская газета L’Équipe утверждает, что эти сделки будут расследоваться со стороны УЕФА на предмет вероятного мошенничества.

Сообщается, что организация стремится выяснить, не привели ли “тесные отношения” между клубами-покупателями и ПСЖ к завышению трансферных платежей.

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Если факт мошенничества будет доказан, то вырученные средства от продажи могут быть выведены со счетов клуба, что может привести к дальнейшим проблемам с финансовым фейер-плей.

В комментарии изданию AS в клубе заявили, что “в футболе существуют множество случаев проектов владения несколькими клубами, которые не имеют никаких последствий”.

Italian international Marco Verratti features in Al Arabi club’s training for the first time #ExpoStarsLeague pic.twitter.com/1yrM7yPx8D — Qatar Stars League (@QSL_EN) September 17, 2023

Французская сторона также утверждает, что продажа Верратти, Диалло и Дракслера была проведена абсолютно законно и прозрачно. После перехода итальянского хавбека в Аль-Араби они утверждали, что получили более выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии, но Верратти все равно перешел в катарский клуб.

Связи ПСЖ с Катаром

Между страной Персидского залива и ПСЖ существует множество связей. Эксперты по вопросу финансового фейер-плей проанализируют, связаны ли каким-то образом инвестиционные фонды, владеющие различными клубами, участвующими в трансферах.

Единственным владельцем ПСЖ является Qatar Sports Investments, инвестиционный фонд, поддерживаемый правительством Катара, а бывший спортивный директор клуба Антеро Энрике, сыгравший ключевую роль в подписании Килианом Мбаппе нового контракта в 2022 году, сейчас занимает ту же должность в Катарской лиге звезд, в которой теперь будут играть Верратти, Диалло и Дракслер.

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