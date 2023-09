УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с трансферами трех футболистов – L’Équipe

В летнее трансферное окно французский Пари Сен-Жермен заработал €80 млн от продажи сделок футболистов Марко Веррати, Адбу Диалло и Юлиана Дракслера в клубы Катара.

Французская газета L’Équipe утверждает, что эти сделки будут расследоваться со стороны УЕФА на предмет вероятного мошенничества.

Сообщается, что организация стремится выяснить, не привели ли “тесные отношения” между клубами-покупателями и ПСЖ к завышению трансферных платежей.

Если факт мошенничества будет доказан, то вырученные средства от продажи могут быть выведены со счетов клуба, что может привести к дальнейшим проблемам с финансовым фейер-плей.

В комментарии изданию AS в клубе заявили, что “в футболе существуют множество случаев проектов владения несколькими клубами, которые не имеют никаких последствий”.

Italian international Marco Verratti features in Al Arabi club’s training for the first time #ExpoStarsLeague pic.twitter.com/1yrM7yPx8D

— Qatar Stars League (@QSL_EN) September 17, 2023