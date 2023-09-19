Заря – Гент: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
Заря встретится с бельгийским Гентом в матче первого тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 21 сентября в Люблине на одноименной арене.
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть Заря – Гент
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Прогноз букмекеров на игру Заря – Гент
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гейна Вангазебрука. На победу буйволов принимают ставки с коэффициентом 1.46. Успех украинского клуба оценивают в 8.30. Ничейный исход встречи в основное время – 5.00.
На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.97.
Матч доверили обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ему будут помогать: Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый арбитр — Ливио Маринелли.
За систему VAR будет отвечать Паоло Валери, ассистировать ему будет Маттео Гарильо.
Для команд это будет первая очная встреча в истории. Напомним, жребий отправил луганскую Зарю в квартет B, куда кроме Гента также попали исландский Брейдаблик и израильский Маккаби Тель-Авив.
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