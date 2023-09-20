Бой за вакантный пояс с самым большим гонораром: Ломаченко отказался от поединка со Стивенсоном

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не захотел драться с американцем Шакуром Стивенсоном, несмотря на то, что украинцу предлагали самый большой гонорар в карьере.

Об этом американец рассказал в недавнем выпуске программы Million Dollaz Worth of Game, сообщает Boxing Social.

По его словам, Василий отказался с ним драться за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

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— Ломаченко предложили самые большие деньги в его карьере за бой со мной. Почему бы не драться со мной? Под конец своей карьеры почему бы не взять самые большие деньги за бой, в одном из величайших боев в боксе? Почему бы нет? — сказал Стивенсон.

После информации о том, что бывший соперник Ломаченко Девин Хейни сменил весовую категорию, WBC намеревалась назначить Стивенсону и Ломаченко бой за пояс, который вскоре станет вакантным.

Однако команда Ломаченко объявила, что он не выйдет на бой и что боксер планирует сделать перерыв в спорте после поражения от Хэйни в мае.

После этого WBC назначила Стивенсону бой с американцем Фрэнком Мартином, но и он, и его команда вскоре отказались от участия в поединке. В итоге Стивенсон сразится против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса за вакантный титул. Бой запланирован на 16 ноября.

26-летний Шакур Стивенсон считается непобедимым. В профи он провел 20 боев и одержал во всех победы, из которых десять поединков завершил нокаутом соперника.

Источник: Boxing Social

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