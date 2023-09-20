Был единственным сыном в семье: на фронте погиб вице-чемпион Украины по муай-тай Рябенко

На войне с российскими захватчиками погиб призер чемпионата Украины по тайскому боксу муай-тай Егор Рябенко.

О страшной вести сообщили на сайте Украинской федерации тайского бокса.

26-летний Рябенко служил в составе полка Азов и, по словам побратимов, выполнял задачи по сдерживанию захватчиков на Луганском направлении.

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Защитник погиб 16 сентября во время выполнения боевого задания. Когда он с побратимами находился на позиции, то попал под обстрел.

— К сожалению, один из снарядов попал в место расположения ребят, в результате чего все четверо защитников погибли, — говорится в сообщении.

Егор Рябенко родился 17 декабря 1996 года и был единственным сыном в семье. Он был воспитанником внешкольного учебного заведения Городского Дворца детского и юношеского творчества и спортивного клуба Прайд.

Рябенко становился чемпионом Запорожской области по муай-тай и выигрывал серебро чемпионата Украины в 2020 году. Кроме того, с 2019 года он был судьей в Запорожской области в этом виде спорта.

Источник: Украинская федерация тайского бокса муай-тай

Фото: Alya Ameli

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