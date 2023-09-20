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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Месси передал свою игровую футболку сборной Аргентины в фонд United24

Ліонель Мессі
Фото: Depositphotos

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси передал свою игровую футболку альбиселесте в фонд United24.

Об этом рассказал его партнер по команде Интер Майами, украинец Сергей Кривцов в интервью Sportarena.

— Знаю, что Лео (Месси, — Ред.) уже передал свою игровую футболку из сборной Аргентины в фонд United24. Разговаривал с Серхио (Бускетсом, — Ред.). Конечно, нет такого, что они просят меня показать какое-то видео с передовой или танковые бои. Расспрашивают о ситуации, все сочувствуют, — рассказал Кривцов.

По словам защитника сборной Украины, когда он впервые увидел Дэвида Бекхэма, который является президентом клуба Интер Майами, то поблагодарил его, “что он одним из первых среди мировых звезд показал, что в Украине война”.

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— Он ответил: Мы должны это делать. Какого-то длительного разговора не было: Как дела? Как семья? Когда меня спросили ребята, как Бекхэм, сказал: Очень красивый. Он всегда работает в фитнес-зале на базе, когда приезжает, следит за собой. Не знаю, где он берет мотивацию. Но их пара — Дэвид и Виктория — как с обложки журнала, — сказал футболист.

32-летний Сергей Кривцов играет за американский клуб с января 2023 года. С тех пор он провел 31 матч за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

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Источник: Sportarena

Сборная Аргентины, Лионель Месси, Украина, Футбол
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