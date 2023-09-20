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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

От слез отчаяния к радости: Роналду осуществил мечту юного болельщика

Криштіану Роналду
Фото: Getty Images

Португальский футболист саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду накануне матча Лиги чемпионов АФК против иранского Персеполиса встретился с юным болельщиком в отеле.

Когда Аль-Наср со своей главной звездой прибыл в Тегеран, их ждала толпа болельщиков.

Среди них был маленький мальчик по имени Адриан, который отчаянно хотел встретиться со своим кумиром и начал плакать, потому что не мог этого сделать.

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Мальчика, в момент, когда он плакал, показали на телевидении. Это видео стало вирусным в сети, после чего клуб организовал для ребенка сюрприз.

Они пригласили его в отель и отвели к Роналду, где игрок встретился с юным поклонником.

— Привет! Как дела? У тебя все хорошо? Обними меня! — сказал Роналду, когда мальчик вошел в комнату.

Португалец сфотографировался с ребенком и подарил ему футболку со своим автографом. Мальчик был заметно взволнован и напуган, но, вероятно, запомнит на всю жизнь эту встречу.

 

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Допис, поширений نادي النصر السعودي (@alnassr)

Сама игра состоялась за закрытыми дверями на 100-тысячном стадионе Азади из-за запрета АФК относительно условий лицензирования. Аль-Наср одержал победу над Персеполисом со счетом 2:0. Один из голов в собственные ворота забил Эсмаилифар, а другой — игрок саудовского клуба Аль-Нахли.

В Лиге чемпионов АФК команда Роналду попала в одну группу также с катарским Аль-Духаилем и таджикским Истиклолом.

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Криштиану Роналду, Футбол
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