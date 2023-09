От слез отчаяния к радости: Роналду осуществил мечту юного болельщика

Португальский футболист саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду накануне матча Лиги чемпионов АФК против иранского Персеполиса встретился с юным болельщиком в отеле.

Когда Аль-Наср со своей главной звездой прибыл в Тегеран, их ждала толпа болельщиков.

Среди них был маленький мальчик по имени Адриан, который отчаянно хотел встретиться со своим кумиром и начал плакать, потому что не мог этого сделать.

Мальчика, в момент, когда он плакал, показали на телевидении. Это видео стало вирусным в сети, после чего клуб организовал для ребенка сюрприз.

Heartwarming moment in Iran :

A young boy’s dream came true as Cristiano Ronaldo granted his wish to meet before his match in the AFC tomorrow! pic.twitter.com/lVdH2w2pOs

