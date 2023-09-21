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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заря – Гент: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров

тренування ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Заря встретится с бельгийским Гентом в матче первого тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 21 сентября в Люблине на одноименной арене.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Заря – Гент

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Прогноз букмекеров на игру Заря – Гент

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гейна Вангазебрука. На победу буйволов принимают ставки с коэффициентом 1.48. Успех украинского клуба оценивают в 7.80. Ничейный исход встречи в основное время – 4.95.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.91.

Матч доверили обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ему будут помогать: Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый арбитр — Ливио Маринелли.

За систему VAR будет отвечать Паоло Валери, ассистировать ему будет Маттео Гарильо.

Для команд это будет первая очная встреча в истории. Напомним, жребий отправил луганскую Зарю в квартет B, куда кроме Гента также попали исландский Брейдаблик и израильский Маккаби Тель-Авив.

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Гент, Лига конференций, ФК Заря, Футбол
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