Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте

Фк Зоря
Фото: ФК Заря

Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на то, что закончила неделю не с “нулем”. Ничья Зари в матче с Гентом в Лиге конференций добавила 0,2 балла.

Еще один представитель Украины в еврокубках – Шахтер — уступил португальскому Порту в первом туре Лиги чемпионов со счетом 1:3.

В целом Украина имеет в своем активе 25,800 балла.

Сейчас смотрят

Впрочем, успехи в первом туре группового этапа еврокубковых турниров трех чешских клубов пражских Славии и Праги, а также Виктории из Плзени позволили Чехии подвинуть нашу ассоциацию в турнирке коэффициентов. Чехия теперь имеет 26,550 баллов.

Кроме того, Чехия обошла еще и Израиль, который благодаря одной победе также немного увеличил отрыв от нас. Таким образом, Украина опустилась на 18-ю строчку.

коефіцієнти УЄФА

Неудачные выступления наших клубов в еврокубках могут привести к уменьшению квот в европейских турнирах.

Отметим, что потеря 15-го места по итогам сезона уменьшит представительство наших клубов в еврокубках в сезоне-2025/26 до четырех. Кроме того, в Лигу чемпионов сможет попасть только команда, которая станет чемпионом Украины.

Читайте также
Заря взяла очки в матче с Гентом в Лиге конференций
Зоря - Гент

УЕФА, ФК Заря, Футбол, Шахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Так выглядит “русский мир”: украинский клуб показал фотографии стадиона после оккупации
Фк кристал
Заря взяла очки в матче с Гентом в Лиге конференций
Зоря - Гент
Украину наказали частичным закрытием трибун на следующий матч отбора Евро-2024 по футболу
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте
Заря – Гент: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
тренування ФК Зоря
Реал даже не в тройке: искусственный интеллект определил будущего победителя ЛЧ
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте
Обстрелы Украины и репортаж на линии огня! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь