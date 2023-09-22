Чехия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА: на каком мы месте

Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на то, что закончила неделю не с “нулем”. Ничья Зари в матче с Гентом в Лиге конференций добавила 0,2 балла.

Еще один представитель Украины в еврокубках – Шахтер — уступил португальскому Порту в первом туре Лиги чемпионов со счетом 1:3.

В целом Украина имеет в своем активе 25,800 балла.

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Впрочем, успехи в первом туре группового этапа еврокубковых турниров трех чешских клубов пражских Славии и Праги, а также Виктории из Плзени позволили Чехии подвинуть нашу ассоциацию в турнирке коэффициентов. Чехия теперь имеет 26,550 баллов.

Кроме того, Чехия обошла еще и Израиль, который благодаря одной победе также немного увеличил отрыв от нас. Таким образом, Украина опустилась на 18-ю строчку.

Неудачные выступления наших клубов в еврокубках могут привести к уменьшению квот в европейских турнирах.

Отметим, что потеря 15-го места по итогам сезона уменьшит представительство наших клубов в еврокубках в сезоне-2025/26 до четырех. Кроме того, в Лигу чемпионов сможет попасть только команда, которая станет чемпионом Украины.

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