Так выглядит “русский мир”: украинский клуб показал фотографии стадиона после оккупации

Футбольный клуб Кристалл из Херсона показал последствия полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

В своих социальных сетях херсонский клуб показал состояние домашней арены, которая вмещает 3,4 тыс. зрителей, после оккупации российскими захватчиками.

— Наш дом. До прихода “русского мира” и после, — подписала два снимка пресс-служба клуба.

Так стадион выглядел до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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А эта фотография сделана уже после прихода на Херсонщину россиян.

С последней фотографии видно, что на восстановление стадиона клуба понадобится определенное время. Захватчики не только уничтожили газон стадиона, но и продолжают разрушать обстрелами его трибуны.

СМИ писали, что во время временной оккупации российские террористы не давали возможности работникам стадиона за ним ухаживать.

Напомним, в марте 2022 года в результате обстрела российских войск был разрушен стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

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