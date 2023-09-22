Так выглядит “русский мир”: украинский клуб показал фотографии стадиона после оккупации
Футбольный клуб Кристалл из Херсона показал последствия полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
В своих социальных сетях херсонский клуб показал состояние домашней арены, которая вмещает 3,4 тыс. зрителей, после оккупации российскими захватчиками.
— Наш дом. До прихода “русского мира” и после, — подписала два снимка пресс-служба клуба.
Так стадион выглядел до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
А эта фотография сделана уже после прихода на Херсонщину россиян.
С последней фотографии видно, что на восстановление стадиона клуба понадобится определенное время. Захватчики не только уничтожили газон стадиона, но и продолжают разрушать обстрелами его трибуны.
СМИ писали, что во время временной оккупации российские террористы не давали возможности работникам стадиона за ним ухаживать.
Напомним, в марте 2022 года в результате обстрела российских войск был разрушен стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька