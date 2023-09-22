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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборную Германии по футболу возглавил экс-тренер Баварии

Юліан Нагельсманн
Фото: Depositphotos

Юлиан Нагельсманн стал новым главным тренером сборной Германии по футболу. Специалист подписал соглашение с Немецким футбольным союзом (DFB) до июля 2024 года.

36-летний Нагельсманн сменил на этом посту Ханса-Дитера Флика, которого уволили после ряда неудовлетворительных результатов, кульминацией которых стал разгром в товарищеской игре от Японии.

Ожидается, что Нагельсманн будет работать с бунденстим во время домашнего чемпионата Европы-2024 в Германии.

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— Мы проводим чемпионат Европы в собственной стране. Это нечто особенное — то, что случается раз в несколько десятилетий. У меня есть огромное желание принять этот вызов, — сказал новоиспеченный тренер национальной команды Германии.

Нагельсманн был безработным с тех пор, как его уволили из мюнхенской Баварии в марте 2023 года после более двух лет на посту коуча.

Сборная Германии под руководством нового тренера проведет первую игру против команды США в Коннектикуте 14 октября, а спустя три дня встретится со сборной Мексики в Филадельфии.

Ближайший чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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збірна України

Источник: DFB

Сборная Германии, Футбол, Чемпіонат Європи
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