Заря нарушила регламент УЕФА в матче Лиги конференций: могут ли наказать клуб

Во время первого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря нарушила регламент УЕФА. Это произошло в матче против бельгийского Гента, который завершился ничьей 1:1.

Дело в том, что футболисты украинского клуба провели матч без официальных нашивок турнира на рукаве, которые, по регламенту УЕФА, являются обязательными.

— От стадии группового этапа нашивка Лиги конференций УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования, — говорится на сайте организации.

Директор команды Игорь Гуць рассказал, что Заря избежит технического поражения несмотря на нарушение правил турнира.

Сейчас смотрят

Как сообщает ТаТоТаке, он рассказал, что перед стартом турнира УЕФА направляет каждой команде-участнице обязательный брендированный набор — мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, врачебные сумки с логотипами организации и турнира. Однако, Заря получила все кроме шевронов.

По его словам, менеджмент клуба перед поединком вел переписку с УЕФА. А делегат организации, который прибыл в Люблин на игру, дополнительно проинформировал организацию о сложившейся ситуации. Однако, УЕФА так и не отправил вовремя нашивки.

— В итоге мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков Зари: никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко, — добавил он.

Матч первого тура Лиги конференций между Зарей и Гентом завершился ничьей со счетом 1:1. Единственный гол за луганский клуб забил Эдуардо Герреро. Также в квартете вместе с украинским и бельгийским клубом играют израильский Маккаби Тель-Авив и исландский Брейдаблик.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.