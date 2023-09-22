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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заря нарушила регламент УЕФА в матче Лиги конференций: могут ли наказать клуб

ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Во время первого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря нарушила регламент УЕФА. Это произошло в матче против бельгийского Гента, который завершился ничьей 1:1.

Дело в том, что футболисты украинского клуба провели матч без официальных нашивок турнира на рукаве, которые, по регламенту УЕФА, являются обязательными.

— От стадии группового этапа нашивка Лиги конференций УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования, — говорится на сайте организации.

Директор команды Игорь Гуць рассказал, что Заря избежит технического поражения несмотря на нарушение правил турнира.

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Как сообщает ТаТоТаке, он рассказал, что перед стартом турнира УЕФА направляет каждой команде-участнице обязательный брендированный набор — мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, врачебные сумки с логотипами организации и турнира. Однако, Заря получила все кроме шевронов.

По его словам, менеджмент клуба перед поединком вел переписку с УЕФА. А делегат организации, который прибыл в Люблин на игру, дополнительно проинформировал организацию о сложившейся ситуации. Однако, УЕФА так и не отправил вовремя нашивки.

— В итоге мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков Зари: никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко, — добавил он.

Матч первого тура Лиги конференций между Зарей и Гентом завершился ничьей со счетом 1:1. Единственный гол за луганский клуб забил Эдуардо Герреро. Также в квартете вместе с украинским и бельгийским клубом играют израильский Маккаби Тель-Авив и исландский Брейдаблик.

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Лига конференций, УЕФА, ФК Заря, Футбол
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