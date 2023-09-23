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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Серебряный призер Олимпиады Насибов остался без медали ЧМ по борьбе

Парвіз Насібов
Фото: НОК

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов уступил в стартовом поединке на чемпионате мира по борьбе, который проходит в сербском Белграде.

Представитель греко-римского стиля потерпел поражение в 1/16 финала от турецкого борца Мурата Фирату со счетом 1:8.

Насибов выступал в весовой категории до 67 килограммов.

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Украинский борец еще имел шансы попасть в утешительные поединки, если бы Фират вышел в финал, однако турок проиграл в следующем раунде.

Также потерпел поражение в 1/8 финала олимпийский чемпион Жан Беленюк, уступив в весе до 87 кг лидеру посева из Турции Али Дженгизу — 1:3.

Но поскольку оппонент Беленюка вышел в финал соревнований, украинец получил шанс побороться за бронзовую медаль соревнований, а также за олимпийскую лицензию.

Накануне четвертую для Украины медаль на ЧМ-2023 по борьбе в Белграде завоевал Ярослав Фильчаков. Представитель греко-римского стиля в весе до 82 кг завоевал бронзу.

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Боротьба, Жан Беленюк, Чемпионат мира
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