Серебряный призер Олимпиады Насибов остался без медали ЧМ по борьбе
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов уступил в стартовом поединке на чемпионате мира по борьбе, который проходит в сербском Белграде.
Представитель греко-римского стиля потерпел поражение в 1/16 финала от турецкого борца Мурата Фирату со счетом 1:8.
Насибов выступал в весовой категории до 67 килограммов.
Украинский борец еще имел шансы попасть в утешительные поединки, если бы Фират вышел в финал, однако турок проиграл в следующем раунде.
Также потерпел поражение в 1/8 финала олимпийский чемпион Жан Беленюк, уступив в весе до 87 кг лидеру посева из Турции Али Дженгизу — 1:3.
Но поскольку оппонент Беленюка вышел в финал соревнований, украинец получил шанс побороться за бронзовую медаль соревнований, а также за олимпийскую лицензию.
Накануне четвертую для Украины медаль на ЧМ-2023 по борьбе в Белграде завоевал Ярослав Фильчаков. Представитель греко-римского стиля в весе до 82 кг завоевал бронзу.
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