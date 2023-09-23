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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Я еще многое могу: 38-летний Роналду рассказал, когда будет готов закончить карьеру

Криштіану Роналду
Фото: Getty Images

Футболист сборной Португалии и саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду рассказал, когда будет готов повесить бутсы на гвоздь.

По словам форварда, он будет продолжать играть, пока его ноги “не скажут: Криштиану, хватит”.

Его комментарий обнародовал футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

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— Говорят, что Роналду закончил… но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: Криштиану, хватит. Я еще многое могу. Я все еще люблю футбол и забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что я закончил, но я все еще доказываю, что это не так, — сказал Роналду.

38-летний Криштиану Роналду перешел в саудовский Аль-Насра в декабре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне португалец отметился в чемпионате Саудовской Аравии по футболу девятью голами и четырьмя ассистами. Роналду сейчас является лидером бомбардирской гонки.

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Криштіану Роналду

Источник: Фабрицио Романо

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол
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