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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Жирона обыграла Мальорку с голом Довбыка и поднялась на первую строчку турнирки

Артем Довбик
Фото: Getty Images

Испанская Жирона одержала пятую подряд победу в испанской Ла Лиге, одолев на своем поле Мальорку в рамках шестого тура. Игра на стадионе Эстади Монтилливи завершилась со счетом 5:3.

Хозяева пропустили на старте встречи с пенальти. Одиннадцатиметровый удар в ворота Жироны назначили за игру рукой украинца Виктора Цыганкова в собственной штрафной. Пенальти успешно реализовал Ведат Мурики, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот.

В середине первого тайма хозяева поля отыграли мяч после удара Давида Лопеса, а затем вышли вперед благодаря реализованному пенальти Артемом Довбиком. Этот гол стал вторым для украинца в футболке испанского клуба.

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До перерыва жиродинцы отличились еще дважды, доведя счет до разгромного после голов Ивана Мартина и Янхеля Эрреры.

На старте второй половины матча Довбик ассистировал Савио, который забил пятый гол Жироны в матче. Вскоре после этого Цыганков и Довбык ушли отдыхать, а у Мальорки в конце игры дублем отметился вышедший на замену Абдон Пратс.

Видео обзор матча Жирона — Мальорка — 5:3

Победа позволила Жироне временно занять первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В активе подопечных испанского специалиста Мичела сейчас 16 очков после шести сыгранных матчей. Следом расположились Реал (15), Барселона (13) и Атлетик (13).

В следующем туре Жирона сыграет на выезде против Вильярреала, а Мальорка примет Барселону.

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Артем Довбик, Виктор Цыганков, Жирона, Прімера, Футбол
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