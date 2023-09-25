Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина с уверенной победы стартовала на турнире WTA 500 в японском Токио. Призовой фонд соревнований составляет $780,637.

В первом круге Калинина одолела представительницу США Эшлин Крюгер в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и 12 минут, за которые украинка трижды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы ни одного эйса и три двойные ошибки.

Сейчас смотрят

В первой партии спортсменки обменялись розыгрышами, после чего Калинина первой смогла взять подачу соперницы. Но Крюгер смогла отыграться, сделав счет 3:3. Калининой в оставшемся отрезке сета удалось оформить еще два брейка и повести в счете по партиям.

Второй сет начался с двойного брейка от Ангелины, и в целом она выиграла пять геймов подряд. Крюгер смогла взять один гейм, но Калинина закрыла поединок со второго матчбола — 6:1.

В следующем круге украинка встретится на корте против французской теннисистки Каролин Гарсии, посеянной в Токио под пятым номером.

Читайте также
Играет матчи с желто-голубой лентой: российская теннисистка мечтает сменить гражданство
Вероніка Мірошниченко

Ангелина Калинина, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Играет матчи с желто-голубой лентой: российская теннисистка мечтает сменить гражданство
Вероніка Мірошниченко
Костюк с победы стартовала на престижном турнире WTA в Гвадалахаре
Марта Костюк
Новак Джокович в финале победил россиянина и стал чемпионом US Open-2023
Новак Джокович
Экоактивисты остановили матч US Open-2024 — один из них приклеил ступни к полу
екоактивісти на US Open
Победители ЧМ, Олимпиад и юниоры: российские атлеты массово меняют гражданство
Грачова і Квят

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь