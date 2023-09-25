Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина с уверенной победы стартовала на турнире WTA 500 в японском Токио. Призовой фонд соревнований составляет $780,637.

В первом круге Калинина одолела представительницу США Эшлин Крюгер в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и 12 минут, за которые украинка трижды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы ни одного эйса и три двойные ошибки.

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В первой партии спортсменки обменялись розыгрышами, после чего Калинина первой смогла взять подачу соперницы. Но Крюгер смогла отыграться, сделав счет 3:3. Калининой в оставшемся отрезке сета удалось оформить еще два брейка и повести в счете по партиям.

Второй сет начался с двойного брейка от Ангелины, и в целом она выиграла пять геймов подряд. Крюгер смогла взять один гейм, но Калинина закрыла поединок со второго матчбола — 6:1.

В следующем круге украинка встретится на корте против французской теннисистки Каролин Гарсии, посеянной в Токио под пятым номером.

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