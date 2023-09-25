У меня была болезнь: экс-футболист Динамо признался, как за ночь проиграл огромную сумму

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев признался, что был долларовым миллионером, и раскрыл свою самую большую зарплату за карьеру игрока.

В интервью YouTube-каналу Ксении Больбот он признался, что зарплата в Динамо и российских Локомотиве и Анжи, в которых он играл, была одинаковой.

— Везде одинаково: в Локомотиве, Динамо и Анжи. В Локомотиве немного больше, были бонусы за игры. В Динамо у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с Анжи не вылетели, то у меня была бы вдвое больше зарплата. €100 тыс. я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с Валенсией была премия $45 тыс., — рассказал экс-футболист.

Алиев признался, что деньги тратил на казино и вещи, ездил в дорогие рестораны. По его словам, не отказывал себе ни в чем, никогда не считал деньги и на цены не смотрел.

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— И у меня была болезнь — в автоматы играл. Было, что за ночь $110 тыс. проиграл. Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто “просрала”. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было пять или шесть, — сказал он.

В структуре киевского Динамо Алиев находился с 2002 по 2013 год. За бело-синих провел 132 матча, в которых отметился 30 голами и 27 ассистами.

Источник: Ксения Больбот

Скриншот: Ксения Больбот

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