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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Динамо сенсационно вылетело из Кубка Украины от Оболони

динамо оболонь
Фото: Динамо Киев

Киевское Динамо завершило выступления в Кубке Украины на стадии 1/8 финала, уступив Оболони со счетом 0:1. Матч состоялся на стадионе Оболонь-Арена в столице.

Единственный гол в матче забили на 57-й минуте после прицельного удара Сергея Суханова из-за пределов штрафной.

Динамо является действующим обладателем трофея, однако турнир проводит впервые за два сезона.

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В текущем розыгрыше Кубка Украины восемь лучших команды по итогам прошлого сезона УПЛ начали выступления в турнире со стадии 1/8 финала.

Отметим, что бело-синие впервые за десять лет не смогли выйти в четвертьфинал турнира. Последний раз такое случалось в сезоне-2012/13. Тогда динамовцы уступили в 1/16 финала Шахтеру со счетом 1:4.

Что касается Оболони, то клуб впервые в истории вышел в эту стадию Кубка Украины.

Ранее в стадию четвертьфинала вышли донецкий Шахтер, сумская Виктория, житомирское Полесье и Александрия.

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Динамо, Кубок Украины, Оболонь, Футбол
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