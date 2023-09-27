Динамо сенсационно вылетело из Кубка Украины от Оболони
Киевское Динамо завершило выступления в Кубке Украины на стадии 1/8 финала, уступив Оболони со счетом 0:1. Матч состоялся на стадионе Оболонь-Арена в столице.
Единственный гол в матче забили на 57-й минуте после прицельного удара Сергея Суханова из-за пределов штрафной.
Динамо является действующим обладателем трофея, однако турнир проводит впервые за два сезона.
В текущем розыгрыше Кубка Украины восемь лучших команды по итогам прошлого сезона УПЛ начали выступления в турнире со стадии 1/8 финала.
Отметим, что бело-синие впервые за десять лет не смогли выйти в четвертьфинал турнира. Последний раз такое случалось в сезоне-2012/13. Тогда динамовцы уступили в 1/16 финала Шахтеру со счетом 1:4.
Что касается Оболони, то клуб впервые в истории вышел в эту стадию Кубка Украины.
Ранее в стадию четвертьфинала вышли донецкий Шахтер, сумская Виктория, житомирское Полесье и Александрия.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко