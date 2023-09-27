Латвия и Польша не будут играть против сборных России, несмотря на решение УЕФА

Федерации футбола Польши и Латвии сообщили, что не будут играть против российских команд, несмотря на решение УЕФА вернуть к соревнованиям российские юношеские команды U-17.

В заявлении Латвийской федерации футбола (ЛФФ) говорится, что сборные страны на всех уровнях не будут играть против российских команд, независимо от места проведения матча или формы представительства российских спортсменов.

— Это противоречит твердой позиции ЛФФ относительно войны России в Украине и будет оставаться в силе до прекращения боевых действий в Украине, — говорится в заявлении латвийского футбольного органа.

Федерация еще раз подтвердила, что будет единой с Украиной и украинскими партнерами во всех последующих решениях. В ЛФФ добавили, что полностью уважают и придерживаются процедур, изложенных в законодательстве Латвии, о проведении таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию страны.

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О решении Польского футбольного союза сообщил его президент Цезарий Кулеша на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

– Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут против них играть. Это единственное правильное решение в этой ситуации, — написал он.

Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 27, 2023

Федерация футбола Чехии заявила, что определится со своей позицией позже.

Первой об отказе играть против команд из России сообщила Федерация футбола Англии. Там отметили, что будут придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из команд Англии, юниорская или взрослая, не будет играть с национальной командой, представляющей Россию.

26 сентября во время заседания Исполкома УЕФА было принято решение о допуске к соревнованиям российских юношеских команд в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

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