Польша хочет стать хозяйкой летней Олимпиады-2036

Польша намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в городе Закопане, сообщило Польское радио.

— Я хотел бы объявить здесь после консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и его работниками, а также правительством, что мы имеем амбиции и намерение начать шаги в направлении проведения летних Олимпийских игр в нашей стране в 2036 году, — сказал Дуда.

По его словам, в ближайшие дни он лично передаст письмо по этому поводу президенту Польского олимпийского комитета, который затем направит его президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

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— Именно на 6 октября запланирована встреча глав. Тогда же письмо будет передано лично председателем Польского олимпийского комитета президенту МОК. Я уверен, что это эффективно активизирует наши усилия, и в результате мы получим возможность принять летние Олимпийские игры-2036, — отметил он.

Президент Польши напомнил, что страна уже имеет опыт успешной организации крупных спортивных событий, в частности футбольного Евро-2012 совместно с Украиной.

До сих пор Польша лишь однажды претендовала на право проведения Олимпиады. Это была заявка на проведение зимних Игр-2006, но члены МОК проголосовали за Турин.

Источник : Польское радио

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