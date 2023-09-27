Владелец Эвертона получил 400 млн фунтов стерлингов от компаний друга Путина – The Guardian

Владелец английского Эвертона Фархад Мошири получил более 400 млн фунтов стерлингов ($485 млн) от компаний Алишера Усманова незадолго до того, как российский миллиардер попал под санкции.

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась британская газета The Guardian.

В них говорится, что в 2020 году Мошири занял £145 млн ($176 млн) у компании, которая полностью принадлежала российско-узбекскому олигарху.

Сейчас смотрят

В документах также говорится о том, как в период между 2018 и 2022 годами Мошири продал около £270 млн акций компании, крупнейшим акционером которой был Усманов. Согласно публичной отчетности, Мошири не платили за них, что, по мнению экспертов, может означать, что продажа акций была подарком.

Кроме того, что Усманов считается одним из самых богатых людей мира, он также является другом диктатора Владимира Путина. Он давно имеет деловые связи с Мошири, а еще они совместно владели долей в ФК Арсенал. Мошири продал свои акции лондонского клуба Усманову в 2016 году, чтобы профинансировать первоначальные инвестиции в Эвертон.

Газета указывает, что эти финансовые документы поднимают новые вопросы о связях между Мошири и Усмановым. А также о настоящем состоянии британско-иранского бизнесмена Мошири – всего через несколько дней после того, как он объявил о предварительной сделке по продаже Эвертона американской инвестиционной фирме 777 Partners.

Документы также не согласуются с предыдущими заявлениями Мошири о том, что он может продолжать финансировать клуб АПЛ самостоятельно, а также с его обещанием оказывать постоянную финансовую поддержку, которое имело решающее значение для аудиторов Эвертона, подписавших его счета за 2022-й в этом году.

Представитель Усманова отказался комментировать детали, а признал, что Мошири действительно задолжал россиянину. Там добавили, что надеются, что Мошири погасит долг после закрытия сделки о продаже Эвертона.

Однако, непонятно, как это погашение может быть осуществлено сейчас, ведь Усманов находится под санкциями правительства Великобритании с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Граждане Британии не могут переводить средства лицам, находящимся под санкциями, без разрешения правительства.

Российскому миллиардеру был запрещен въезд в Британию с сентября 2021 года, и тогда Футбольная ассоциация Англии “четко дала понять Усманову, что ему не будет разрешено занимать деньги Эвертону, или любому другому футбольному клубу”.

Однако документы, с которыми ознакомилась Guardian, свидетельствуют о ряде долгов Мошири перед компаниями Усманова, что ставит под сомнение, инвестировал ли Мошири какие-то из этих средств в Эвертон.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.