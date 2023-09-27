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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира

збірна України з пляжного футболу
Фото: Getty Images

Сборная Украины по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира в ОАЭ, который состоится 15-24 февраля.

Об этом сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Сине-желтые завоевали один из четырех пропусков от Европы. Решение о бойкоте приняли из-за участия в турнире команды Беларуси.

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— АПФУ и УАФ обращалась к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, потому что эта команда представляет страну-соратника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины, — говорится в заявлении.

Там добавили, что футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов.

В АПФУ отметили, что, выполняя приказ №4435 Министерства молодежи и спорта от 26 июля 2023 года, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где принимают участие спортсмены/команды, представляющие РФ и Беларусь, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира 2024 в ОАЭ.

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Источник: АПФУ

Сборная Украины, ФИФА, Футбол
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