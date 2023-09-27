Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира
Сборная Украины по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира в ОАЭ, который состоится 15-24 февраля.
Об этом сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.
Сине-желтые завоевали один из четырех пропусков от Европы. Решение о бойкоте приняли из-за участия в турнире команды Беларуси.
— АПФУ и УАФ обращалась к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, потому что эта команда представляет страну-соратника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины, — говорится в заявлении.
Там добавили, что футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов.
В АПФУ отметили, что, выполняя приказ №4435 Министерства молодежи и спорта от 26 июля 2023 года, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где принимают участие спортсмены/команды, представляющие РФ и Беларусь, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира 2024 в ОАЭ.
Источник: АПФУ
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