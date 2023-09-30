Украинка Костюк с волевой победы стартовала на турнире WTA в Пекине
Украинка Марта Костюк преодолела стартовый барьер турнира WTA 1000 в Пекине. В первом круге соревнований она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.
Встреча длилась три сета и завершилась победой Костюк со счетом 1:6, 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте два часа и 28 минут, за которые Костюк не сделала ни одного эйса и допустила девять двойных ошибок. У ее соперницы одна подача навылет и столько же двойных ошибок.
В первой партии, обменявшись розыгрышами, украинка отдала три свои подачи подряд. Второй сет Костюк начала с брейка. На сетболы она вышла уже при счете 5:3 на подаче соперницы и с первой попытки восстановила паритет.
В решающей партии теннисистки в начале дважды обменялись брейками. Ключевым стал десятый гейм на подаче Коччаретто, в котором украинка реализовала свой первый матчбол.
В следующем круге Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и туниской Онс Жабер.
В основной сетке турнира WTA 1000 в Пекине сыграют еще три украинки: Ангелина Калинина и Леся Цуренко получили прямые путевки, а Екатерина Байндль прошла через квалификацию.
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