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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинка Костюк с волевой победы стартовала на турнире WTA в Пекине

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк преодолела стартовый барьер турнира WTA 1000 в Пекине. В первом круге соревнований она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.

Встреча длилась три сета и завершилась победой Костюк со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте два часа и 28 минут, за которые Костюк не сделала ни одного эйса и допустила девять двойных ошибок. У ее соперницы одна подача навылет и столько же двойных ошибок.

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В первой партии, обменявшись розыгрышами, украинка отдала три свои подачи подряд. Второй сет Костюк начала с брейка. На сетболы она вышла уже при счете 5:3 на подаче соперницы и с первой попытки восстановила паритет.

В решающей партии теннисистки в начале дважды обменялись брейками. Ключевым стал десятый гейм на подаче Коччаретто, в котором украинка реализовала свой первый матчбол.

В следующем круге Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и туниской Онс Жабер.

В основной сетке турнира WTA 1000 в Пекине сыграют еще три украинки: Ангелина Калинина и Леся Цуренко получили прямые путевки, а Екатерина Байндль прошла через квалификацию.

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