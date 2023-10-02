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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов

Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Фото: Getty Images

Полиция Великобритании арестовала двух болельщиков клуба Шеффилд Уэнсдей, которые во время матча против Сандерленда насмехались над фанатами команды-соперника, показывая фото умершего от рака шестилетнего мальчика Брэдли Лоуэри, который был поклонником черных котов.

Мужчин в возрасте 31 и 27 лет задержали по подозрению в нарушении общественного порядка во время матча в рамках Чемпионшипа.

Матч состоялся в Шеффилде 29 сентября и закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

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После игры в социальных сетях начали распространять фото с болельщиками хозяев поля, которые, используя фото умершего мальчика, смеялись над фанатами Сандерленда.

Вскоре после ареста 27-летнего болельщика освободили под залог. По информации BBC, 31-летний мужчина признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Прокурор Джейд Скотт сообщила, что во время допроса в полиции он описал свое поведение как “веселую шутку” и сказал, что ему показалось это смешным.

Мать мальчика Джемма Лоури заявила, что такие действия болельщиков Шеффилда не имеют прощения и являются пренебрежительными не только в отношении ее сына, но и в отношении других детей, которые больны раком.

По словам адвоката 31-летнего мужчины, его поведение вызвало значительный резонанс и привело к тому, что он потерял работу слесаря-монтажника окон.

Шеффилд Уэнсдей извинился перед семьей Лоури, сообщив, что совместно с полицией начал расследование.

— Мы решительно осуждаем это возмутительное и крайне печальное поведение. Мы можем только извиниться за несомненное горе, причиненное семье и друзьям Брэдли, — говорится в заявлении клуба.

Шестилетний Брэдли Лоури умер в 2017 году после длительной борьбы с онкологией. Сандерленд оказывал юному фанату и его семье поддержку. Мальчик посещал матчи клуба и сборной Англии, а еще подружился с экс-форвардом черных котов Джермейном Дефо.

В декабре 2016 года ему вручили награду Гол месяца после того, как он реализовал пенальти перед игрой Сандерленда и лондонского Челси.

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Источник: BBC, The Sun
Англия, Футбол
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