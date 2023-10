Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов

Полиция Великобритании арестовала двух болельщиков клуба Шеффилд Уэнсдей, которые во время матча против Сандерленда насмехались над фанатами команды-соперника, показывая фото умершего от рака шестилетнего мальчика Брэдли Лоуэри, который был поклонником черных котов.

Мужчин в возрасте 31 и 27 лет задержали по подозрению в нарушении общественного порядка во время матча в рамках Чемпионшипа.

Матч состоялся в Шеффилде 29 сентября и закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

После игры в социальных сетях начали распространять фото с болельщиками хозяев поля, которые, используя фото умершего мальчика, смеялись над фанатами Сандерленда.

Two Fans have been arrested after using an image of Bradley Lowry to mock opposition opponents

Bradley Lowry has lost his life battling cancer at a young age and has been advocating the cure for cancer. pic.twitter.com/aaH2ErzmNd

