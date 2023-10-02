Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов

Полиция Великобритании арестовала двух болельщиков клуба Шеффилд Уэнсдей, которые во время матча против Сандерленда насмехались над фанатами команды-соперника, показывая фото умершего от рака шестилетнего мальчика Брэдли Лоуэри, который был поклонником черных котов.

Мужчин в возрасте 31 и 27 лет задержали по подозрению в нарушении общественного порядка во время матча в рамках Чемпионшипа.

Матч состоялся в Шеффилде 29 сентября и закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

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После игры в социальных сетях начали распространять фото с болельщиками хозяев поля, которые, используя фото умершего мальчика, смеялись над фанатами Сандерленда.

BREAKING Two Fans have been arrested after using an image of Bradley Lowry to mock opposition opponents Bradley Lowry has lost his life battling cancer at a young age and has been advocating the cure for cancer. pic.twitter.com/aaH2ErzmNd — Forberge (@forbergenews) October 1, 2023

Вскоре после ареста 27-летнего болельщика освободили под залог. По информации BBC, 31-летний мужчина признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Прокурор Джейд Скотт сообщила, что во время допроса в полиции он описал свое поведение как “веселую шутку” и сказал, что ему показалось это смешным.

Мать мальчика Джемма Лоури заявила, что такие действия болельщиков Шеффилда не имеют прощения и являются пренебрежительными не только в отношении ее сына, но и в отношении других детей, которые больны раком.

По словам адвоката 31-летнего мужчины, его поведение вызвало значительный резонанс и привело к тому, что он потерял работу слесаря-монтажника окон.

Шеффилд Уэнсдей извинился перед семьей Лоури, сообщив, что совместно с полицией начал расследование.

— Мы решительно осуждаем это возмутительное и крайне печальное поведение. Мы можем только извиниться за несомненное горе, причиненное семье и друзьям Брэдли, — говорится в заявлении клуба.

Шестилетний Брэдли Лоури умер в 2017 году после длительной борьбы с онкологией. Сандерленд оказывал юному фанату и его семье поддержку. Мальчик посещал матчи клуба и сборной Англии, а еще подружился с экс-форвардом черных котов Джермейном Дефо.

В декабре 2016 года ему вручили награду Гол месяца после того, как он реализовал пенальти перед игрой Сандерленда и лондонского Челси.

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