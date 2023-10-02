Трудно сказать, кто победит: экс-соперник Усика оценил предстоящий бой украинца с Фьюри
Бывший соперник Александра Усика и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал предстоящий бой между украинцем и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В интервью YouTube-каналу iFL TV он высказал мнение, что цыганский король имеет все шансы одолеть украинца, но Усик может шокировать своего оппонента.
— Если они действительно договорились об объединении титулов, то огромное уважение обоим. Кажется, что это правда. Одна команда все время определенно хотела этого боя, а другая избегала и делала все возможное, чтобы его не устраивать. Но теперь поединок состоится. Отдаю должное им обоим. Пусть победит сильнейший, — сказал Белью.
По его словам, если информация о гонораре Фьюри в $200 млн окажется правдой, то британский боксер — молодец.
— Трудно сказать, кто победит. Но я всегда говорил, что победить Александра Усика могут только габариты. Однако я все еще думаю, что он достаточно хорош, — сказал он.
Бой Усик — Фьюри станет первым в истории мирового бокса, на кону которого будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе.
Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. Точная дата боя станет известна после нетитульного поединка Фьюри с Франсисом Нганну, который состоится 28 октября там же.
Ранее Майк Тайсон дал свой первый прогноз на бой Усик — Фьюри. По мнению железного Майка, победителем противостояния станет британский боксер.
Источник: iFL TV
Фото: Тони Белью
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