Брейдаблик — Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
Заря встретится с исландским Брейдабликом в матче второго тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 5 октября в Коупавогюре на арене Копавогсвьоллур.
Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть Брейдаблик — Заря
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Прогноз букмекеров на игру Брейдаблик — Заря
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Валерия Кривенцова. На победу луганского клуба принимают ставки с коэффициентом 2.34. Успех исландского клуба оценивают в 2.99. Ничейный исход встречи в основное время — 3.80.
На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.52.
Матч доверили обслуживать бригаде арбитров из Северной Македонии во главе с Александаром Ставревым. Ему будут помогать Деян Костадинов и Куштрим Лика. Четвертый арбитр — Игорь Стойчевски.
За систему VAR будет отвечать немец Харм Осмерс, ассистировать ему будет соотечественница Франциска Вильдфеер.
В первом туре Заря сыграла вничью с бельгийским Гентом со счетом 1:1. Параллельная игра в квартете B завершилась победой израильского Маккаби Тель-Авив над Брейдабликом (3:2).
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова