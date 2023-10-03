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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Брейдаблик — Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров

ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Заря встретится с исландским Брейдабликом в матче второго тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 5 октября в Коупавогюре на арене Копавогсвьоллур.

Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть Брейдаблик — Заря

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Прогноз букмекеров на игру Брейдаблик — Заря

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Валерия Кривенцова. На победу луганского клуба принимают ставки с коэффициентом 2.34. Успех исландского клуба оценивают в 2.99. Ничейный исход встречи в основное время — 3.80.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.52.

Матч доверили обслуживать бригаде арбитров из Северной Македонии во главе с Александаром Ставревым. Ему будут помогать Деян Костадинов и Куштрим Лика. Четвертый арбитр — Игорь Стойчевски.

За систему VAR будет отвечать немец Харм Осмерс, ассистировать ему будет соотечественница Франциска Вильдфеер.

В первом туре Заря сыграла вничью с бельгийским Гентом со счетом 1:1. Параллельная игра в квартете B завершилась победой израильского Маккаби Тель-Авив над Брейдабликом (3:2).

Лига конференций, ФК Заря, Футбол
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