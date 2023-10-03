Фанаты Z-символики и члены ЦСКА: FIE допустила к соревнованиям скандальных атлетов из РФ

Международная федерация фехтования (FIE) допустила к соревнованиям под своей эгидой россиян, которые поддерживают военную агрессию своей страны против Украины. Они заявлены в “нейтральном” статусе, но далеко не нейтральны.

Исполком FIE утвердил список “нейтральных” атлетов еще до чемпионата мира в Милане, но он не был публичным до сентября.

Для участия в соревнованиях россияне и белорусы должны были подписать специальное письмо, чтобы подтвердить свою “нейтральность”. Оно, в частности, включало такой пункт: Я не имею контракта с российскими или белорусскими военными и силовыми структурами.

Сейчас смотрят

Но этот пункт Международная федерация фехтования, похоже, сделала формальностью, ведь в списке “нейтральных” оказались сомнительные фамилии.

Кого из россиян допустила FIE?

Так, к ЧМ-2023 по фехтованию допустили россиянок Лейлу Пириеву и Валерию Кобзеву. Первая в социальных сетях ставила лайки под фото с турнира, где была враждебная символика оккупантов Z, V и георгиевская лента.

Что касается Кобзевой, та неоднократно лайкала посты в поддержку войны против Украины, которые содержали враждебные обозначения.

В списке “нейтральных” также оказалась дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова София Лоханова. Ранее эта особа лайкнула публикацию с митинга в поддержку диктатора Путина и оккупации части территории Украины.

Также к соревнованиям допустили представителей спортивного клуба российской армии (ЦСКА) — Александру Сундучкову, Кирилла Бородачева и Антона Бородачева. Уже во время полномасштабной войны против Украины российское Минобороны поздравляло их с победами.

Всего в таблице от FIE есть 28 российских спортсменов, которым рекомендовано участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, после скандала на ЧМ-2023 с отказом Харлан пожимать руку россиянке, FIE пересмотрела собственные правила и заменила традиционное рукопожатие на дистанционное приветствие клинком.

Источник : Tribuna

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.