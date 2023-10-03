Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены

Прием заявок на билеты на футбольное Евро-2024 в Германии стартовал 3 октября и продлится до 26 октября. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

По словам амбассадора турнира Селии Шашич, со стартом продажи билетов поклонники футбола могут стать частью Евро всего за €30. Она добавила, что процесс заказа билетов очень прост, а лотерея гарантирует честность.

Как подать заявку на билеты на Евро-2024?

Болельщики со всего мира могут подать заявку через официальную билетную платформу УЕФА по этой ссылке.

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Сколько стоят билеты?

По информации УЕФА, 270 тыс. билетов продадут по цене €30, а более миллиона будут стоить дешевле €60. Еще 10 тыс. билетов на финальный матч будут реализованы по цене менее €100.

В период с 3 по 26 октября УЕФА намерен реализовать более 1,2 млн билетов на матчи чемпионата Европы.

В общем, для болельщиков команд-участниц турнира и просто любителей футбола выделят более 80% из 2,7 млн билетов.

На сколько билетов можно подать заявку?

Один болельщик может подать заявку не более чем на четыре билета на одну игру. Кроме того, одному человеку будут доступны билеты только на один матч в день.

У всех, кто подал заявку, будут одинаковые шансы на успех. УЕФА традиционно устроит лотерею.

Те, кому не повезет в октябрьской лотерее, смогут позже приобрести билет. Они будут первыми получать информацию о наличии новых билетов на матчи.

Также 2 декабря после жеребьевки финальной серии в продажу поступит еще миллион билетов. Эта партия предназначена для болельщиков сборных, которые станут непосредственно участниками турнира. Этот слот билетов будет реализовываться в сотрудничестве с национальными ассоциациями.

Еще часть билетов зарезервируют для болельщиков сборных, которые попадут на Евро через стыковые матчи. Они запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.

Источник : УЕФА

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