Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены

Євро-2024
Фото: Getty Images

Прием заявок на билеты на футбольное Евро-2024 в Германии стартовал 3 октября и продлится до 26 октября. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

По словам амбассадора турнира Селии Шашич, со стартом продажи билетов поклонники футбола могут стать частью Евро всего за €30. Она добавила, что процесс заказа билетов очень прост, а лотерея гарантирует честность.

Как подать заявку на билеты на Евро-2024?

Болельщики со всего мира могут подать заявку через официальную билетную платформу УЕФА по этой ссылке.

Сейчас смотрят

Сколько стоят билеты?

По информации УЕФА, 270 тыс. билетов продадут по цене €30, а более миллиона будут стоить дешевле €60. Еще 10 тыс. билетов на финальный матч будут реализованы по цене менее €100.

В период с 3 по 26 октября УЕФА намерен реализовать более 1,2 млн билетов на матчи чемпионата Европы.

ціни на квитки на Євро-2024

Фото: UEFA.com

В общем, для болельщиков команд-участниц турнира и просто любителей футбола выделят более 80% из 2,7 млн билетов.

На сколько билетов можно подать заявку?

Один болельщик может подать заявку не более чем на четыре билета на одну игру. Кроме того, одному человеку будут доступны билеты только на один матч в день.

У всех, кто подал заявку, будут одинаковые шансы на успех. УЕФА традиционно устроит лотерею.

Те, кому не повезет в октябрьской лотерее, смогут позже приобрести билет. Они будут первыми получать информацию о наличии новых билетов на матчи.

Также 2 декабря после жеребьевки финальной серии в продажу поступит еще миллион билетов. Эта партия предназначена для болельщиков сборных, которые станут непосредственно участниками турнира. Этот слот билетов будет реализовываться в сотрудничестве с национальными ассоциациями.

Еще часть билетов зарезервируют для болельщиков сборных, которые попадут на Евро через стыковые матчи. Они запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.

Читайте также
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре
тренування збірної України

Источник: УЕФА
УЕФА, Футбол, Чемпіонат Європи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
м'яч Ліги чемпіонів
Брейдаблик – Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
ФК Зоря
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
Михайло Мудрик
Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов
Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь