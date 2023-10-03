Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матч Шахтера в Лиге чемпионов назначил инспектором главу судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.
Имя серба было указано среди официальных лиц матча Антверпен — Шахтер в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Обслуживать матч будет словенская бригада рефери во главе с Раде Обреновичем. Его ассистентами будут: Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертый арбитр назначен Славко Винчич.
2 октября на официальном сайте УЕФА указывалось, что Мажич будет давать оценку действиям арбитров из Словении.
Но уже во вторник, 3 октября, судейского инспектора на матч украинского клуба сменили на нидерландца Яна Вегерефа.
Это не первое скандальное решение УЕФА. На прошлой неделе УЕФА решил допустить к соревнованиям российские юношеские команды в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.
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