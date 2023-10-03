Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России

м'яч Ліги чемпіонів
Фото: Depositphotos

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матч Шахтера в Лиге чемпионов назначил инспектором главу судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

Имя серба было указано среди официальных лиц матча Антверпен — Шахтер в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Обслуживать матч будет словенская бригада рефери во главе с Раде Обреновичем. Его ассистентами будут: Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертый арбитр назначен Славко Винчич.

Сейчас смотрят

2 октября на официальном сайте УЕФА указывалось, что Мажич будет давать оценку действиям арбитров из Словении.

Антверпен — Шахтер: Мажич не будет инспектором на матче Лиги чемпионов

Скриншот из сайта UEFA.com

Но уже во вторник, 3 октября, судейского инспектора на матч украинского клуба сменили на нидерландца Яна Вегерефа.

Антверпен — Шахтер: Мажич не будет инспектором на матче Лиги чемпионов

Скриншот из сайта UEFA.com

Это не первое скандальное решение УЕФА. На прошлой неделе УЕФА решил допустить к соревнованиям российские юношеские команды в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

Читайте также
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар

Источник: УЕФА
Арбітр, Ліга чемпіонів, УЕФА, Футбол, Шахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены
Євро-2024
Брейдаблик – Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
ФК Зоря
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
Михайло Мудрик
Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов
Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь