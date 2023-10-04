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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ФИФА рассматривает возможность допуска юношеских сборных России к соревнованиям — Sky

Джанні Інфантіно
Фото: Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отмены полного запрета для сборных России на участие в международном футболе. Об этом сообщает Sky News.

Соответствующее решение могут принять во время заседания Совета ФИФА 4 октября. Отмечается, что речь идет о допуске команд в возрасте до 17 лет.

ФИФА стремится смягчить санкции в отношении России после решения УЕФА на прошлой неделе. Руководящий европейский футбольный орган разрешил командам U-17 из России участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной формы. Решение УЕФА позволит россиянам принять участие в отборе на юношеское Евро.

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После решения УЕФА о бойкоте матчей с россиянами заявили девять стран: Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Норвегия и Румыния. По данным Sky, чиновники пытаются сейчас “успокоить” эти страны.

Европейские сборные получают путевки на чемпионаты мира среди юношей до 17 лет по результатам выступлений на континентальных соревнованиях УЕФА. Таким образом, ФИФА рассматривает Евро среди юношей до 17 лет как де-факто отборочный турнир на глобальном уровне, что дает им основание для допуска юношей из России.

Россия уже не сможет отобраться на мужской чемпионат мира U-17, который состоится в ноябре. Но россиянки теоретически смогут попробовать пробиться на аналогичный женский турнир в следующем году, если ФИФА допустит их к соревнованиям.

До сих пор все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины.

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Источник: Sky News
Сборная России, УЕФА, ФИФА, Футбол
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